Encamp, seu de la 12a Gala Flors d’Honor de Viles Florides

Autoritats -en primer terme- i guardonats de la 12a Gala Flors d’Honor de Viles Florides (Comú d’Encamp)

Encamp s’ha convertit aquest divendres en la seu de la 12a Gala Flors d’Honor de Viles Florides, que per primer any s’ha fet fora de Catalunya, territori on va néixer la iniciativa. L’esdeveniment ha tingut lloc al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i ha comptat amb més de 200 representants i autoritats dels 164 municipis de Catalunya i les parròquies d’Andorra. Aquests han estat guardonats amb distincions a les tasques de promoció i transformació de l’espai públic a partir d’espais verds urbans.

La cònsol major del Comú d’Encamp, Laura Mas, ha destacat que per a Encamp ha estat tot un “honor” acollir aquest esdeveniment i ha recordat que la parròquia encampadana “va ser la primera en unir-se a la iniciativa Viles Florides”. A més, “estem molt contents que la resta de parròquies també s’hi hagin unit”.

Encamp ha revalidat enguany les quatre Flors d’Honor que ja tenia l’any passat, sent aquesta la puntuació màxima en la gala. I és que com ha explicat la cònsol major, “les cinc Flors d’Honor no han estat mai atorgades. Tot i això, esperem que algun any Encamp les pugui aconseguir”. I és que “la parròquia està guanyant molts espais verds i enjardinats. A finals d’any, el Comú afegirà més de 10.000m2 d’un nou pulmó verd a la parròquia, el nou parc de l’Ossa, un nou espai intergeneracional que un cop més és una aposta clara pel verd urbà”.

Finalment, la cònsol major ha assegurat que esdeveniments com el d’avui “són molt positius, ja que creen una xarxa de professionals que poden intercanviar i posar en comú experiències per a tenir cura dels nostres espais i del Medi Ambient”. Amb tot, ha volgut agrair “a tot l’equip comunal per la feinada de mesos per a dur a terme la jornada d’avui, sense descuidar la vostra tasca diària, i a tot l’equip de Viles Florides per l’organització, per haver confiat en Encamp per a acollir aquesta jornada amb la seva posterior gala”.

D’altra banda, la presidenta de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), Mercè Martínez, ha agraït l’acollida per part d’Encamp i ha matisat que per primera vegada “les set parròquies d’Andorra han estat dins de Viles Florides. Aquest fet és tot un èxit i ens reconforta saber que al Principat es creu en la sostenibilitat i els espais verds”.

La presidenta ha posat en valor la feina feta per tots els participants de Viles Florides i ha assegurat que la gala d’avui “és un reconeixement a tots els municipis i parròquies, als consellers, regidors, polítics i tots els equips de brigades, jardiners i departaments implicats, perquè el mèrit és sobretot de les persones que treballen els espais verds a peu de carrer”.

A l’acte també ha assistit el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, David Mascort, qui ha agraït la participació de tots els implicats i ha remarcat la importància de seguir fent iniciatives com aquestes per vetllar pel Medi Ambient i tot l’entorn que ens envolta.





Premis atorgats en la 12a Gala Flors d’Honors de Viles Florides

El premi més destacat de la jornada ha estat per a Lloret de Mar, que s’ha endut la Flor d’Or Pere Cabot per la seva trajectòria en el moviment Viles Florides i la diversitat i qualitat en l’aposta del seu patrimoni vegetal. El jurat també ha tingut en compte la gestió de l’aigua regenerada i els sistemes de reg.

Pel que fa a la distinció de quatre Flors d’Honor, la més alta de la gala d’enguany i de les edicions celebrades fins ara, en total s’ha atorgat a 19 municipis i parròquies, entre ells: Encamp, Almacelles (Segrià), Bagergue (Val d’Aran), Cardedeu (Vallès Oriental), Castelló d’Empúries (Alt Empordà), Figueres (Alt Empordà), Igualada (Anoia), la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Llinars del Vallès (Vallès Oriental), Lloret de Mar (Selva), Malgrat de Mar (Maresme), Mollet del Vallès (Vallès Oriental), Olot (Garrotxa), Reus (Baix Camp), Roses (Alt Empordà), Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Sant Hilari Sacalm (Selva) i Vila-seca (Tarragonès).

Més enllà dels premiats amb les quatre Flors d’Honor, hi ha hagut un total de 74 municipis que n’han obtingut tres, 55 han aconseguit dues i finalment, 16 municipis han obtingut una Flor d’Honor.