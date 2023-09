Opció d’una fiscalia d’instrucció per a alliberar de feina la Batllia

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné (SFGA)

El ministeri de justícia valora crear una fiscalia d’instrucció que ajudaria a evitar el col·lapse a la Batllia. Així ho ha manifestat la ministra, Esther Molné, en la celebració del patró dels advocats. El canvi es planteja en el marc de la reforma del codi de procediment penal i alliberaria la Batllia de les funcions instructores, ja que passaria a la fiscalia, i es limitarien a jutjar les causes.

Per tant, seria un bon sistema per a evitar el col·lapse actual del sistema judicial. En aquest punt coincideixen el ministeri de Justícia i el Col·legi d’Advocats. Per a la ministra de Justícia i Interior, Esther Molné, “si s’adapta aquesta figura, molt personal que està a les batllies d’instrucció passaria a la fiscalia, perquè el batlle d’instrucció es transformaria amb jutge de llibertat que decideix els actes d’instrucció més greus.”

La degana del col·legi, Sònia Baixench també es decanta per aquest sistema, en comptes dels judicis ràpids perquè “s’ha d’anar directament per l’altra via que és la de modificar el codi de procediment penal en la seva totalitat, perquè sinó és anar posant pegats.”

L’anunci s’ha fet durant la celebració del patró dels advocats. Sònia Baixench hi ha exposat certes línies vermelles sobre la negociació amb la Unió Europea pel que fa a l’establiment de professionals liberals. Per exemple, que sigui necessari residir permanentment a Andorra per a exercir i que les prestacions puntuals de serveis siguin per un màxim de trenta dies. Durant la celebració s’ha homenatjat els impulsors del Col·legi d’Advocats que ara compleix quaranta anys.