Encamp: Renovació de la flota amb nous vehicles híbrids i noves càmeres personals per als agents de circulació

Judit Torres jurant el càrrec de consellera comunal (Comú d’Encamp)

Al Comú d’Encamp, el consell ordinari del mes de juny ha començat amb un fet completament extraordinari: l’absència de la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, que no ha pogut assistir a la sessió d’aquest dijous per motius importants de salut. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha presidit la sessió i l’ha excusat, tot traslladant-li “en nom de tot el Comú el desig d’una prompta recuperació”, al qual s’hi han sumat tots els consellers.

Entre els punts de la sessió, s’ha adjudicat un nou contracte de rènting per a renovar la flota de vehicles del Comú d’Encamp. Amb aquest concurs, els 9 vehicles contractats substituiran els actuals, que ja estan arribant al final de la seva vida útil. Això permetrà millorar la mobilitat i la seguretat dels treballadors comunals amb vehicles més moderns i eficients energèticament (7 dels quals són híbrids). Sis cotxes i dues motos —aquestes darreres incloses en un altre procediment de contractació— es destinaran al Servei de Circulació Comunal, que també preveu estrenar les noves càmeres personals de videovigilància cap a la tardor. El concurs per al subministrament de les càmeres, conjunt entre quatre parròquies, està actualment obert, i les ofertes es poden presentar fins al 6 d’agost.

Encamp necessita 10 dispositius, i un cop es disposi del material, es podrà tramitar l’autorització a la Comissió Nacional de Videovigilància, d’acord amb el reglament aprovat, per a posar les càmeres en funcionament cap a la tardor.

El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha explicat el conjunt de millores en la flota de vehicles i altres dispositius, i ha remarcat que “dotem els treballadors comunals dels recursos necessaris per a poder prestar un millor servei a la ciutadania”.





Més de 16 milions d’euros d’inversió en marxa

El Consell de Comú ha informat també sobre l’execució pressupostària del primer trimestre. El conseller de Finances, Nino Marot, ha destacat l’increment dels ingressos dels capítols 1 i 2. També l’augment d’usuaris als serveis comunals ha comportat un increment de la recaptació, al voltant del 15%, pels preus públics, sense haver incrementat pràcticament les tarifes.

El cònsol menor ha destacat una dada rellevant en relació amb les inversions: “el Comú té en marxa obres de millora i remodelació d’equipaments i infraestructures públiques per valor de 16 milions d’euros”. D’aquests, uns 11 milions corresponen al primer trimestre, i al voltant de 3,5 milions ja s’han executat. Els projectes inclouen: la construcció del nou espai per a la gent gran, la remodelació de les Bons, la portada d’aigua i sanejament del cap del Port, millores en infraestructures comunals com diversos ponts i viaductes (com el d’Hort de Godí), el pla de millora de voravies, i inversions en la xarxa d’aigua potable, entre altres.

La ràtio d’endeutament se situa en un 40,20% (uns 14 milions d’euros), i el tancament provisional del primer trimestre presenta un superàvit de 5,1 milions d’euros.





Valoració positiva de la prova pilot de l’abonament matinal als centres esportius

El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha explicat que des de la implementació de la prova pilot de l’abonament matinal als centres esportius, el passat novembre, “el nombre d’usuaris no ha parat de créixer fins un total de 1.775 nous abonaments” i ha afegit que “la valoració feta pels usuaris és molt satisfactòria, tant pels del matí com pels de la tarda”.

El Comú va posar en marxa aquesta prova amb l’objectiu d’esponjar els usuaris i reduir l’afluència a les hores punta de la tarda, fet que ha suposat una millora substancial del servei. Després d’un estudi de costos i viabilitat, el Comú ha decidit incorporar aquesta modalitat d’abonament de manera definitiva, i aquest dijous s’ha aprovat la modificació de l’ordinació de preus públics per incloure-la.

L’abonament matinal permet utilitzar els espais esportius del gimnàs i la piscina durant l’horari de matí entre setmana i durant tot el dia els caps de setmana. A Encamp, els horaris del gimnàs són de 6:15 a 15:00 de dilluns a divendres, de 9:00 a 20:00 els dissabtes i de 9:00 a 14:00 els diumenges. La piscina està oberta de 7:00 a 15:00 de dilluns a divendres.

Al Pas de la Casa, el gimnàs obre de 7:30 a 15:00 de dilluns a divendres, de 9:30 a 13:00 i de 15:00 a 22:00 els dissabtes, i de 15:00 a 22:00 els diumenges. La piscina està disponible dilluns, dimecres i divendres.

El preu és de 30 euros i de 9 euros per als majors de 65 anys.





Presa de possessió de Judit Torres Aguiar com a consellera comunal

Aquest dijous, Judit Torres Aguiar ha pres possessió com a consellera comunal en substitució d’Edith Quirós, que ha deixat el càrrec per motius professionals.

El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha agraït a la consellera sortint la seva tasca des de l’inici del mandat, especialment en temes relacionats amb el Pas de la Casa, així com en matèria d’administració electrònica i ciberseguretat. També li ha desitjat “molta sort i els veïns i veïnes poden sentir-se orgullosos d’haver-te tingut com a consellera”.

Judit Torres, nascuda a Encamp, té 29 anys i treballa a l’escola francesa d’Encamp i és educadora de necessitats especials. Torres ha pres possessió davant d’un nombrós públic que l’ha acompanyat. El cònsol menor li ha desitjat “molts encerts en la nova tasca i responsabilitat que avui comences com a consellera del Comú d’Encamp”.





Aprovació dels plecs de clàusules generals per a la contractació electrònica

Un dels punts aprovats ha estat el document de plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques generals del Comú d’Encamp. Aquest document regula les condicions de les fases de licitació, adjudicació, execució i recepció dels subministraments, serveis i obres.





Altres punts

El Consell de Comú també ha tingut dos punts relacionats amb l’urbanisme, s’ha aprovat de forma provisional la modificació número 4 del POUPE revisió 2019, després del període d’al·legacions.

I, per altra banda, s’ha aprovat el projecte del Pla parcial de desenvolupament urbanístic de la unitat d’actuació Clos I, ja previst al POUPE.