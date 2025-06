Xavier Espot: “El copríncep Serrano és des d’avui un andorrà més, defensor de les nostres institucions i de la seva gent”

El copríncep mostrant el passaport i el passaport diplomàtic andorrans al costat del cap de Govern (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha qualificat de “jornada històrica” el dia en què el copríncep Josep-Lluís Serrano i Pentinat ha pres jurament de la Constitució andorrana en una cerimònia celebrada aquest matí de dijous, 26 de juny, al Consell General en presència de les autoritats principals del país i de centenars de ciutadans i escolars que no han volgut deixar passar l’oportunitat d’acompanyar-lo en un dia “molt assenyalat” que “referma la nostra identitat i la perdurabilitat de les nostres institucions”. Espot ha manifestat que l’arribada d’un nou copríncep sempre és motiu de celebració i, especialment, en el cas dels episcopals que solen tenir mandats de més llarga durada.

Un cop finalitzat l’acte, el cap de Govern i el copríncep episcopal s’han dirigit fins a l’Edifici administratiu del Govern. Després de signar el llibre d’honor, Josep-Lluís Serrano ha rebut de mans de Xavier Espot el passaport andorrà, “símbol del jurament com a copríncep”. Des del moment que un copríncep ho esdevé, ha explicat Espot, accedeix a la nacionalitat andorrana i el Govern, com a encarregat d’expedir el passaport, li ha lliurat.

“És un honor que a partir d’avui el copríncep Serrano sigui un andorrà més i, per tant, un defensor de les nostres institucions i de la seva gent, tal com ens ha recordat en el seu discurs, on ha dit que esdevenia un servidor del poble andorrà”, ha dit el cap de Govern.

Sobre la intervenció a la cambra parlamentària del copríncep, el cap de Govern n’ha valorat el to “molt positiu” i ha afegit que “ha destil·lat una sèrie d’idees perfectament incardinades amb el seu rol constitucional i amb la realitat del nostre país”. Espot ha celebrat que s’hagi referit al respecte dels principis institucionals, i a la necessitat de preservar l’estat del benestar i la sostenibilitat mediambiental; valors coherents tant amb els preceptes constitucionals com amb l’acció del Govern i del poder legislatiu.

La valoració l’ha feta després del parlament de Josep-Lluís Serrano i Pentinat, que s’ha compromès “a respectar i defensar els valors democràtics del Principat: la llibertat, la igualtat, el pluralisme i la separació de poders. Un acte de ‘fidelitat creativa’, ja que el copríncep episcopal es manté fidel a la seva missió eclesial, però accepta plenament les regles d’un Estat modern, plural i aconfessional tot respectant els principis de sana cooperació i que més tard anomenaríem la laïcitat positiva”.