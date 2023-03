En marxa les obres de reforma del Centre Cívic El Passeig de la Seu d’Urgell

Obres que s’estan realitzant al centre cívic El Passeig, a la Seu (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat aquesta setmana les obres de reforma del Centre Cívic El Passeig. La remodelació té un pressupost de 120.000 euros i suposarà una revisió integral del recinte, després de molts anys de funcionament i d’haver-se consolidat com un dels principals espais públics de trobada de la ciutat.

La nova reforma inclou el canvi dels lavabos existents a la planta baixa, als quals s’hi accedirà per l’interior del bar. També està prevista la redistribució d’espais a l’interior del magatzem de cuina i del vestíbul a la part sud de l’edifici. Així mateix, s’habilitaran uns nous banys d’accés públic a la part de la sala polivalent i s’arranjarà l’espai d’entitats. També s’actualitzarà el condicionament de les instal·lacions d’electricitat, enllumenat, aigua potable, evacuació i climatització, cosa que inclou l’establiment d’un comptador independent per a la zona del bar, amb la corresponent adequació de l’instal·lació elèctrica.

El Centre Cívic El Passeig consta de tres nivells (planta baixa, primera planta i sotacoberta). Tot i això, la reforma actual es limita a l’àmbit de la planta baixa. Les dependències de l’edifici tenen accés tant des del passeig de Joan Brudieu com des de la plaça Soldevila. Des dels dos punts s’accedeix a un passadís amb forma de carrer empedrat. Les circulacions es mantenen i no es veuen afectades per la reforma. La superfície útil total de l’actuació és de 88 metres quadrats.





Adjudicació de l’explotació del bar

La millora del Centre Cívic El Passeig s’ha endarrerit en el temps perquè el primer concurs públic d’adjudicació de les obres va quedar desert i es va haver d’actualitzar la proposta a causa de la inflació. Ara es preveu que l’actuació estigui finalitzada en el termini de dos mesos, abans de l’estiu. La intervenció també evitarà els problemes d’incivisme que s’han detectat en aquest espai al llarg del temps que ha estat tancat el bar.

D’altra banda, el consistori urgellenc preveu treure de forma imminent l’adjudicació de l’explotació del bar del Centre Cívic El Passeig per tal que quan acabin les obres el nou adjudicatari ja pugui posar en marxa el negoci. També es tornarà a posar en funcionament llavors el Casal de la Gent Gran.





Situat en una ubicació estratègica

L’espai, situat al peu del passeig de Joan Brudieu i al costat mateix del Sant Hospital, és un equipament municipal de gran centralitat, situat en una ubicació estratègica. La rehabilitació de l’edifici per a donar-li el seu actual ús va ser obra de l’arquitecte Lluís Maria Vidal i Arderiu. Actualment acull al seu interior diverses entitats locals, organismes i establiments, cadascun amb la seva activitat i desenvolupament independent.