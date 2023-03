La Generalitat farà millores a les carreteres entre Oliana i Ponts, Guissona i Tàrrega, i Guissona i Cervera per a evitar xocs frontals

Una carretera amb línies contínues (@awesomecontent)

El conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya, Juli Fernàndez i Olivares, ha presentat el programa 2023-2030 per a estendre el model 2+1 a 400 quilòmetres de carreteres per a evitar accidents frontals i que inclou actuacions valorades en més de 660 MEUR.

Aquest programa, inspirat en el model i l’experiència de Suècia, respon a la voluntat de, incidint en el risc d’accidents frontals, un dels que més víctimes greus i mortals provoca a la xarxa viària de la Generalitat, reduir entre el 80 i el 100% dels accidents mortals en els trams on s’actuarà.

Aquest programa d’actuacions fins al 2030 abasta la transformació de prop de 420 km de carreteres que actualment tenen un carril per sentit (1+1) a l’esquema anomenat 2+1. Aquest format consisteix en configurar tres carrils de circulació, en què el carril central es va alternant en un sentit i en l’altre, per tal d’habilitar trams d’avançament segurs per als vehicles. A més, una característica essencial per a la seguretat viària de les carreteres 2+1 és que disposen d’una separació reforçada dels dos sentits de circulació.

Dels tram de carreteres que hi ha previst que s’hi realitzin actuacions d’aquest tipus, n’hi ha que són molt transitades per conductors del Principat d’Andorra. Es contemplen a la C-14 entre Oliana i Ponts; també a l’L-310 entre Guissona i Tàrrega; i a l’L-311 entre Guissona i Cervera, entre d’altres.