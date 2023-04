Emmanuel Macron, Xavier Espot i Roser Suñé, tracten els principals reptes d’Andorra

Roser Suñé, Emmanuel Macron i Xavier Espot a l’Elisi (Présidence de la République Française)

El copríncep Emmanuel Macron ha felicitat el cap de Govern, Xavier Espot, pels resultats obtinguts en les eleccions generals recentment celebrades a Andorra. Macron també ha felicitat Roser Suñé per la seva trajectòria com a síndica general i li ha agraït el treball dut a terme durant els últims quatre anys en un context on ha calgut superar dificultats sobrevingudes com la pandèmia i la crisi econòmica generada per la guerra entre Rússia i Ucraïna.

Els màxims mandataris del Principat han tractat l’actualitat econòmica, política i social d’Andorra així com els reptes i objectius per a la pròxima legislatura. Així, s’ha aprofundit en qüestions cabdals com el treball que cal dur a terme per a continuar incrementant el parc immobiliari a preu assequible, implementar polítiques per a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania i desenvolupar mesures a favor d’un creixement sostenible i equilibrat, entre d’altres.

El copríncep, el cap de Govern en funcions i la síndica general també han abordat l’acostament d’Andorra a la Unió Europea a través de l’Acord d’Associació. Un instrument que permetrà participar de manera progressiva i estructurada dins el mercat interior europeu, tot mantenint especificitats fonamentals lligades a la realitat demogràfica i territorial del país. En aquest sentit, tots tres han coincidit en la importància d’assolir un bon acord que garanteixi el creixement i la diversificació econòmica futura d’Andorra.





Suñé, Espot i Strzoda es reuneixen a l’Elisi

Anteriorment a la reunió amb el copríncep Emmanuel Macron, el cap de Govern en funcions, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé, s’han reunit amb el representant personal del copríncep francès, Patrick Strzoda, per a fer balanç, tant del resultat de les eleccions generals celebrades el passat 2 d’abril com de la legislatura que tot just acaba. D’aquesta manera, el representant del copríncep ha tingut l’oportunitat d’agrair a la síndica general la seva dedicació i les relacions mantingudes durant els darrers quatre anys i de felicitar a Xavier Espot pels resultats obtinguts en la contesa electoral.

L’avançament de la negociació per a l’Acord d’associació ha centrat bona part de la reunió. En aquest sentit, tant Espot com Suñé han destacat la importància de l’acord per a diversificar l’economia i el creixement econòmic i al mateix temps perquè Andorra assumeixi un rol destacat com a motor del territori pirinenc, tant en els departaments francesos fronterers com en les comarques catalanes veïnes.

Durant la reunió mantinguda al Palau de l’Elisi, les autoritats andorranes han celebrat les bones relacions establertes entre Andorra i França i han tractat la cooperació bilateral en els àmbits de la viabilitat hivernal, el medi ambient i la transició energètica, la salut o l’educació, entre d’altres.