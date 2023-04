Positius per alcohol i drogues i possessió d’estupefaents, algunes de les detencions de la setmana

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

Els darrers dies la Policia ha detingut dues persones, veïnes del Principat de 30 i 48 anys, per conduir sota els efectes de les drogues i sis més per positius d’alcoholèmia. Aquestes sis, cinc de les quals són de les valls, tenen entre 19 i 44 anys i han estat arrestades amb taxes d’entre 0,84 i 1,91 grams d’alcohol per litre de sang.

La Policia també va detenir a inicis de setmana dos homes, de 35 anys i veïns d’Andorra, amb 0,2 grams de metamfetamina i 1,1 grams de cocaïna. Els arrestos es van efectuar en dos controls diferents, un a l’interior d’un local d’oci nocturn i un altre en les proximitats del mateix establiment.