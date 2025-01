Els usuaris de la línia de tren de Puigcerdà exigeixen al Parlament català acabar amb “dècades de mala gestió”

Compareixença dels portaveus de la plataforma ‘Que no ens fotin el tren’ a la Comissió de Territori (Imatge: Parlament de Catalunya)

“Compromís ferm i unitat d’acció dels partits del Parlament” per a revertir “dècades de mala gestió” i per a “donar prioritat a Rodalies”. Aquesta és l’exigència que Montse Ayats, portaveu de la plataforma d’usuaris de l’R3 ‘Perquè no ens fotin el tren’, ha expressat aquest dimecres als diputats en la seva intervenció a la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya, en què ha recordat que “per a molts ciutadans, el tren és l’única opció i necessitem que funcioni”.

La plataforma, que reivindica les moltes millores pendents a la línia de tren de Puigcerdà, critica que l’actual pla de Rodalies 2020-2030 “no és prou ambiciós” i volen que en la revisió que s’ha de fer aquest 2025 s’hi inclogui el desdoblament “complet” de l’R3 fins a Vic. Sobre el tall per obres que es preveu els pròxims mesos entre Parets i la Garriga, reclamen “que no hi hagi els mateixos errors que al primer tall”. Montse Ayats ha començat la seva intervenció a la comissió denunciant la “situació desesperada” que viuen els usuaris de l’R3.

Un altre dels ponents i portaveu de la plataforma, Marc Janeras, ha assenyalat que amb el reguitzell de problemes que es troben cada dia (incidències freqüents, retards sistemàtics, anul·lacions de trens, informació deficient), els usuaris veuen el servei com un sistema “en crisi permanent”. Janeras adverteix que “tots els problemes es veuen maximitzats pel fet que la línia és de via única”, i es veuen “hostatges d’una mala gestió” per part de RENFE i ADIF, i amb la sensació que als usuaris “se’ns roba temps de vida i això es fa amb impunitat”.





Reclamen que les obres es planifiquin bé i s’executin

Arribats a un punt on el traspàs complet de Rodalies a la Generalitat sembla que és a prop, Marc Janeras ha lamentat que els problemes no s’arreglaran d’un dia per l’altre, però ha incidit en la importància que es faci una “bona gestió sostinguda en el temps”. La plataforma és conscient que als usuaris els espera una dècada “intensa” d’obres, i creu que “la clau és poder incidir perquè aquestes obres estiguin tan ben executades com sigui possible i tinguin en compte els usuaris”.

Sobre el traspàs de Rodalies, Montse Ayats hi ha afegit que estan “cansats de promeses” i que el que volen són concrecions, com ara “saber quin servei s’oferirà, perquè el desdoblament és clau, però cal saber per a què”.