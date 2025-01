Imatge del ja pavelló Toni Martí (SFGA)

El Poliesportiu d’Andorra passa a anomenar-se Pavelló Toni Martí. Així ho ha decidit el Govern, amb la col·laboració del Bàsquet Club Andorra, amb l’objectiu de recordar qui va ser cap de Govern i cònsol d’Escaldes-Engordany. Està previst, aquest diumenge, abans del partit de lliga regular entre el BC Andorra i el Real Madrid, efectuar l’acte de descoberta del nou cartell.

Antoni Martí va ser cap de Govern d’Andorra en dues legislatures consecutives: de 2011 al 2015, i de 2015 fins al 2019. A banda de cap de Govern, Antoni Martí també va ser escollit cònsol major d’Escaldes-Engordany en dues etapes consecutives, des de 2003 fins al 2011. Martí va iniciar la seva trajectòria institucional i política com a conseller general entre el 1994 i el 2003. En l’àmbit de l’esport, va destacar per l’impuls de polítiques públiques per a donar suport a l’esport del país, tant durant el mandat comunal com a cap de Govern.