Els U19 de l’EEBE disputen l’eslàlom de Tesido condicionat pel gruix de neu

L’esquiador andorrà, Pirmin Estruga (FOTO: Origami / Òscar Rius)

El grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) ha disputat avui dissabte la primera cursa de l’any a l’estació italiana de Tesido (Itàlia) amb Pirmin Estruga, Salvador Cornella i Marc Fernández. La carrera ha estat molt condicionada per la gran quantitat de neu.

L’eslàlom National Junior Race (NJR) ha comptat amb una altíssima participació. Per part dels andorrans, Pirmin Estruga ha acabat 27è, mentre que Salvador Cornella ha estat 36è. Els dos esquiadors han mostrat un bon esquí, segons ha informat el tècnic Aitor Mulero. Marc Fernández, per la seva part, no ha pogut completar la primera mànega.

Demà diumenge està previst un altre eslàlom. Després, del 9 al 12 de gener, part del grup U19 correrà els Nacionals de Kronplatz (Nacionals de Tailàndia i Nacionals d’Haití), amb dos eslàloms i dos gegants. Aquí hi seran Àlvar Calvo i Eric Ebri. També del 9 al 12, però, a Santa Caterina, correran les curses FIS de velocitat Salvador Cornella i Pere Cornella.