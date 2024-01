El BC Andorra s’agrada davant l’UCAM Murcia (98-73)

Jugada d’atac del BC Andorra davant l’UCAM Murcia (acb Photo / D. Catalán)

Immillorable manera de començar l’any del BC Andorra que aconsegueixen la segona victòria consecutiva, aquest cop, de forma incontestable davant l’equip revelació de l’ACB, l’UCAM Murcia que anava quart a la classificació. Els de Natxo Lezkano i els de Sito Alonso han començat el partit molt intensament, amb molts contactes, i amb un constant intercanvi en el marcador que feia el matx d’allò més entretingut per a l’espectador, el primer quart ha acabat amb un 21-25 a favor dels murcians.

Al segon quart, la Bombonera ha exhibit les seves millors gales, amb una afició enganxada al que transmetia l’equip, intensitat, encert i sang als ulls i les venes. 32-16 ha estat el parcial del segon quart per als andorrans amb un joc molt coral en atac i una defensa molt agressiva. Així, s’ha aconseguit trencar el partit i minvar la moral de l’UCAM Murcia. Alexander Madsen ha agradat molt a la parròquia tricolor en aquest segon quart, juntament amb un Jerrick Harding que avui dissabte ha fet el seu millor partit amb 20 punts al final del partit agradant-se d’allò més. El poder interior de Marin Maric ha fet que s’acabés de disparar la diferència per sobre dels 10 punts al descans (53-41).

A la sortida de vestidors, ha seguit la mateixa tònica que al segon quart, un Andorra molt intens en defensa i encertat en atac, sabent córrer en transicions ràpides, on cada cop s’anaven afegint més jugadors a la festa, com Rafa Luz, Jean Montero, Tobias Borg i Felipe dos Anjos, els quals, eixamplaven més la diferència en el marcador per a arribar amb el 78-58 al final del tercer quart.

Al quart i darrer període, els de Natxo Lezkano no han abaixat la intensitat i, davant d’un UCAM Murcia cada vegada més resignat per encaixar la derrota, els seus millors jugadors eren els exandorrans David Jelinek i Dylan Ennis, juntament amb el pivot Marko Todorovic. Però, avui, era el dia del BC Andorra qui aconseguia distanciar-se encara una mica més en el marcador, fins els 25 punts, de diferència al final del partit (98-73).

El proper partit del BC Andorra serà també al pavelló del Govern, dissabte 13 de gener, a les 20:45 hores, davant del Bilbao Basket, equip que està en la mateixa lluita per la permanència.





Anotadors del BC Andorra: Rafa Luz (12), Tobias Borg (9), Nacho Llovet (2), Jerrick Harding (20), Marin Maric (13), Mihajlo Andric (2), Jean Montero (13), Juan Rubio (3), Felipe dos Anjos (15), Alexander Madsen (7), Adam Somogyi (2).

Anotadors de l’UCAM Murcia: Rodions Kurucs (7), Dustin Sleva (10), Moussa Diagne (2), Ludde Hakkanson (4), Dylan Ennis (14), Howard Saint Roos (0), Troy Caupain (8), Nemanja Radovic (2), Jordan Sakho (2), Marko Todorovic (12), David Jelinek (12), Arturs Kurucs (0).