Els tons de coloret que més afavoreixen amb la pell bronzejada

El bronzejat que apareix després d’uns dies a l’aire lliure, durant tot l’estiu, transforma el rostre… i també la manera en la qual el maquillatge interactua amb la pell. Un dels productes que més canvia el seu efecte amb la pell daurada és el coloret: el to que uses a l’hivern pot quedar apagat o, fins i tot, desentonar a l’estiu.
Tria el teu coloret ideal
Aprofitar l’efecte del sol per a realçar els pòmuls, donar frescor i potenciar l’aspecte saludable és una de les millors funcions del coloret estival. Però, no val qualsevol. Alguns tons harmonitzen millor amb la pell lleugerament bronzejada, aportant un rubor natural, un efecte sunkissed o, fins i tot, un toc sofisticat i vibrant segons el que busquis. T’expliquem quins són els més afavoridors i com aplicar-los per a treure’ls tot el partit.
Coral: el clàssic infal·lible
Si hi ha un to que mai falla sobre pell daurada és el coral. Entre el rosa i el taronja, és capaç de donar calidesa, lluminositat i alegria al rostre en un sol gest. Funciona molt bé en pells mitjanes i brunes, però també en tons clars amb bronzejat subtil.
Consell d’aplicació: usa’l en les pomes de les galtes i difumina-ho cap a les temples. Si vols un plus de llum, combina’l amb un toc d’il·luminador daurat just damunt del pòmul.
Terracota: l’efecte sunkissed sense bronzejador
Els tons terra, argila o terracota aporten definició sense endurir, i s’integren perfectament amb la pell bronzejada. Funcionen gairebé com un híbrid entre coloret i pols de sol, especialment si s’apliquen estratègicament.
Consell d’aplicació: col·loca el producte en les zones on et toca el sol de manera natural: part alta dels pòmuls, pont del nas i un toc en el front. Pots usar-lo sol o sobre una base glow per a un acabat més sucós.
Préssec i albercoc: suavitat amb llum pròpia
Per als qui busquen un efecte més dolç o natural, els tons préssec o albercoc són ideals. Tenen prou pigment per a notar-se sobre la pell bronzejada, però sense sobresaturar el rostre. Funcionen especialment bé en pells clares a mig fer.
Consell d’aplicació: aplica amb brotxa de cabells solts i moviments circulars. Si el coloret és en crema, difumina amb els dits o una esponja per a integrar bé el color.
Rosa càlid o rosat terracota: el punt just de rubor
Si no vols renunciar al rosa, tria tons més càlids o empolsats. Evita els roses freds o neó, que poden xocar amb el fons daurat del bronzejat. El rosa terracota o el malva càlid són excel·lents opcions per a un look sofisticat i harmoniós.
Consell d’aplicació: col·loca’l només en el centre de la galta, evitant estendre’l massa. Combina’l amb llavis nude o tons sorra per a equilibrar el look.
Vermell cremat o gerd: per a pells brunes o molt bronzejades
En pells brunes naturals o ja profundament bronzejades, els tons intensos com el vermell cremat, el gerd o el bordeus càlid poden crear un efecte vibrant i elegant. La clau està a difuminar bé i aplicar poca quantitat.
Consell d’aplicació: ideal si portes la resta del maquillatge neutre i vols que el rubor sigui el punt focal. Aplica’l amb brotxa petita i construcció lleugera de capes.
En crema, pols o líquid? La textura del coloret també importa
En aquesta època, les fórmules en crema o líquides solen ser més afavoridores perquè es fonguin millor amb la pell, no marquen la textura i resisteixen bé la calor. Si tens pell grassa o cerques major fixació, pots segellar amb un toc de coloret en pols damunt.
Consell extra: guarda els colorets en crema en la nevera si fa molta calor. Aplicar-los frescs redueix l’enrogiment i millora la seva fixació.
Per bellezactiva.com