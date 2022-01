Els Reis d’Orient desfilaran per l’avinguda Meritxell acompanyats de tres espectacles

La tarda del 5 de gener Andorra la Vella rebrà els tres Reis d’Orient amb una cavalcada que recorrerà l’avinguda Meritxell fins a la plaça Príncep Benlloch. El seguici reial sortirà a les 18 hores des de l’avinguda Meritxell 112 (a la zona de l’antiga seu d’Andorra Telecom) i estarà conformat per quatre carrosses: les de Melcior, Gaspar i Baltasar, més la del patge reial.

A més, els acompanyaran tres espectacles itinerants de gran format -en la línia dels oferts durant les darreres setmanes en el marc del Poblet de Nadal-. La companyia Mademoiselle Paillette desfilarà amb xanquers, actors i malabaristes que ompliran de llum, color i música la cavalcada.

També l’acompanyarà una gran batucada que obrirà la desfilada per anunciar l’arribada de Ses Majestats. Després de saludar els infants i les seves famílies enfilats a les seves carrosses al llarg de l’eix comercial seran rebuts pels cònsols, Conxita Marsol i David Astrié, a l’entrada del Comú d’Andorra la Vella. Melcior, Gaspar i Baltasar finalitzaran l’estada a la parròquia adreçant des del balcó de Casa Comuna una salutació i un parlament als assistents.

Aquest any, davant la situació sanitària, s’ha optat per no llençar caramels durant la cavalcada i tampoc es durà a terme la tradicional recepció dels Reis per rebre en mà les cartes dels infants.

De totes maneres, l’Oficina de Correus Màgica de la plaça Guillemó segueix oberta cada tarda entre les 17.30 i les 20 hores fins al mateix 5 de gener. Els Menairons estan aquests dies ben enfeinats rebent i tramitant totes les cartes que al llarg del darrer mes els estan fent arribar els infants.