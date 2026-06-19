Els Mossos detenen un home a Vielha per tràfic de drogues

Agents dels Mossos d’Esquadra han detingut, aquesta matinada de divendres, un home, de 31 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Al detingut també se l’acusa d’un delicte de desobediència als agents de l’autoritat i conduir sense permís per pèrdua de vigència per punts. Els fets han passat aquesta matinada durant un control policial planificat que s’havia muntat a la carretera N-230, l’altura del punt quilomètric 164, al terme de Vielha e Mijaran.
A les 00:45h un vehicle, que circulava en direcció França, en detectar el control policial ha realitzat una maniobra evasiva per tal evitar-lo. Concretament, a uns 200 metres de la zona de control ha fet un canvi de sentit al mig de la carretera, ha apagat els llums i ha fugit a gran velocitat en sentit Vielha.
Immediatament, els agents han seguit al vehicle escàpol i han comprovat que s’aturava en una via paral·lela a l’N-230. Tot seguit, el conductor ha abandonat el cotxe i ha fugit corrents, sense fer cas a les indicacions policials d’aturar-se.
Durant el seguiment a peu els mossos han vist com el fugitiu llençava una bossa. Finalment, han aconseguit aturar-lo, tot i que ha mostrat una forta resistència, i l’han detingut.
Els agents han recuperat la bossa que havia llençat durant la persecució i han comprovat que duia 1,180 kg de cocaïna i 10,600 kg d’haixix.
A més, han comprovat que no disposava de carnet de conduir per pèrdua de vigència per punts.
El detingut passarà durant les properes hores a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vielha.