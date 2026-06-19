Els Mossos detenen un home a Vielha per tràfic de drogues

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La droga intervinguda per la Policia catalana (Mossos d'Esquadra)
La droga intervinguda per la Policia catalana (Mossos d’Esquadra)

Agents dels Mossos d’Esquadra han detingut, aquesta matinada de divendres, un home, de 31 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Al detingut també se l’acusa d’un delicte de desobediència als agents de l’autoritat i conduir sense permís per pèrdua de vigència per punts. Els fets han passat aquesta matinada durant un control policial planificat que s’havia muntat a la carretera N-230,  l’altura del punt quilomètric 164, al terme de Vielha e Mijaran.

A les 00:45h un vehicle, que circulava en direcció França, en detectar el control policial ha realitzat una maniobra evasiva per tal evitar-lo. Concretament, a uns 200 metres de la zona de control ha fet un canvi de sentit al mig de la carretera, ha apagat els llums i ha fugit a gran velocitat en sentit Vielha.

Immediatament, els agents han seguit al vehicle escàpol i han comprovat que s’aturava en una via paral·lela a l’N-230. Tot seguit, el conductor ha abandonat el cotxe i ha fugit corrents, sense fer cas a les indicacions policials d’aturar-se.

Durant el seguiment a peu els mossos han vist com el fugitiu llençava una bossa. Finalment, han aconseguit aturar-lo, tot i que ha mostrat una forta resistència, i l’han detingut.

Els agents han recuperat la bossa que havia llençat durant la persecució i han comprovat que duia 1,180 kg de cocaïna i 10,600 kg d’haixix.

A més, han comprovat que no disposava de carnet de conduir per pèrdua de vigència per punts.

El detingut passarà durant les properes hores a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vielha.

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