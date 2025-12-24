La FAT tanca un 2025 de creixement de la base i consolidació del projecte esportiu

La Federació Andorrana de Tennis (FAT) ha fet un balanç molt positiu de 2025, un any que ha servit per a consolidar el projecte esportiu de l’entitat, amb un clar accent en la base, el creixement del circuit nacional i la continuïtat del tennis andorrà en l’àmbit internacional. El president de la Federació, Gerard Blasi, ha destacat especialment la feina feta en categories de formació. “El balanç del 2025 ha estat molt bo. Hem seguit treballant amb la base, que és el pilar fonamental del nostre projecte, i la veritat és que estem molt contents”, ha assenyalat.
En aquest sentit, el circuit nacional ha registrat un increment notable de llicenciats, sobretot en l’àmbit juvenil, amb una participació creixent i l’ampliació de proves per a edats. Pel que fa a l’elit, Blasi ha subratllat la bona línia de la selecció masculina, que un any més s’ha quedat a les portes de l’ascens de grup a la Copa Davis. “Hem aconseguit competir a bon nivell combinant jugadors sèniors amb esportistes de la base, en una transició que considerem clau per al futur”, ha explicat el president, satisfet amb el rendiment i l’actitud mostrada per l’equip.
Un dels punts destacats de la temporada ha estat la participació, per primera vegada, a la Billie Jean King Cup, el Campionat del Món per equips femenins. Amb la tenista, Vicky Jiménez, com a referent, la federació valora molt positivament aquesta experiència. “Hem tingut una molt bona presència i participació, i és un projecte que ens il·lusiona especialment i que volem continuar fent créixer”, ha remarcat Blasi. De cara al 2026, la Federació Andorrana de Tennis preveu mantenir la mateixa línia de treball, amb l’objectiu de continuar fomentant el tennis a totes les parròquies i reforçar tant el desenvolupament juvenil com la competitivitat a nivell sènior. “Volem seguir creixent, consolidar el que estem fent i fer un pas endavant en tots els àmbits”, ha conclòs el president.