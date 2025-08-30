Aire condicionat o ventilador de sostre?

El ventilador de sostre i l’aire condicionat són dos dels principals sistemes per a combatre la calor en l’habitatge i presenten grans diferències entre si. En les següents línies aportem un seguit d’informació a l’hora de decantar-se per una o altra opció o, fins i tot, valorar si són convenients els dos sistemes alhora.
En termes d’eficàcia: Cap ventilador té el poder de l’aire condicionat, capaç de refredar l’ambient en pocs minuts.
En termes de salut: Els sistemes d’aire condicionat ressequen l’ambient, a més de poder provocar algunes complicacions, derivades de l’efecte irritatiu i inflamatori que el fred produeix en la via aèria superior. Per contra, el ventilador de sostre pot moure la pols i les partícules contaminants, i desencadenar una infecció puntual o problemes respiratoris.
En termes energètics: El ventilador requereix molta menys energia. També és una raó per a no preocupar-se tant per deixar-se el ventilador encès mentre dorms.
En termes econòmics: Ja només el preu dels dos aparells fa decantar la balança a favor del ventilador. Al que cal sumar l’import de la instal·lació, ja que un ventilador el podem col·locar nosaltres mateixos, però el sistema d’aire condicionat requereix una instal·lació més complexa. I, pel que fa al seu funcionament, un ventilador gasta menys que l’aire condicionat.
En termes decoratius: En molts models de ventiladors, el motor està integrat i només sobresurten les aspes. A més, n’hi ha amb llum i de diferents estètiques. Al seu costat, l’aire condicionat és una màquina de major grandària.
