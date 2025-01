Els Castellers d’Andorra aixecant un 3 de 6 en el seu 9è aniversari (Castellers d’Andorra)

Els Castellers d’Andorra tornen als assajos al centre cultural l’Escorxador d’Escaldes-Engordany i, així, inauguren l’any casteller 2025. Serà aquest proper divendres, 24 de gener, de les 19:30 a les 21:30 hores. A partir del 25 de Febrer ja assajaran dos cops a la setmana (dimarts i divendres a les hores assenyalades).

Des de l’agrupació asseguren que totes les persones interessades a formar part de la colla són benvingudes. Poden passar pel local durant els assajos o bé contactar per correu electrònic (castellers.andorra@gmail.com) per a informar-se i viure una temporada castellera 2025 plena de reptes i promeses.

Enguany els Castellers d’Andorra tindran, com sempre, actuacions amb colles amigues de Catalunya i Occitània (Sabadell, Tolosa, Caldes de Montbui, Cerdanya). Com és costum també compartiran l’esperit casteller participant en diverses activitats com ara la “Fira del Voluntariat” (1er de Febrer), el “Dia de la Dona” (8 de Març), la “Diada de la Diversitat Cultural” (24 de Maig) i també la “Fira d’Andorra la Vella” (25 d’octubre). La tradicional diada internacional serà a Berlín, el 3 de Maig.