Coberta del llibre “I vaig deixar de dir-te pare”, de Caroline Darian

Títol: I vaig deixar de dir-te pare

Autora: Caroline Darian

Traductora: Mercè Ubach Dorca

Pàgines: 208

Editorial: Edicions 62

El relat impactant de la filla de Gisele Pelicot en descobrir els crims imperdonables del seu pare.

El testimoni de la filla de Gisele Pelicot, escrit com un diari durant un any, des del moment en que la Policia li notifica que ha descobert que el seu pare ha drogat i violat la seva mare durant una dècada i ho ha filmat i compartit amb altres homes. Durant la investigació, Caroline Darian s’assabenta que ella mateixa també ha estat víctima de submissió química.

I a mesura que la seva vida familiar col·lapsa i la relació amb la mare es tensa, la Caroline intenta assumir els fets i es veu confrontada a les mancances d’un sistema policial, judicial i de salut cruel que deixa soles les víctimes. És normal que et donin una notícia com aquesta i marxis a casa sense cap suport? Com pot ser que tants homes corrents participin d’aquest joc pervers? Que fas quan de sobte el pare que estimes es converteix en un monstre?

Font: lacasadellibro