La Seu acull l’exposició “On són? 85 anys d’exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya”

Cartell anunciant l’exposició On són?

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell inaugurarà el proper divendres, 24 de gener, a les sis de la tarda, la nova exposició temporal ‘On són? 85 anys d’exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya’, a càrrec del Director General de Memòria Democràtica del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Xavier Menéndez, i l’alcalde de la Seu d’Urgell i regidor de l’Àrea de Cultura i Patrimoni, Joan Barrera.

Aquesta nova proposta expositiva es podrà visitar a partir d’aquest mateix divendres, 24 de gener i fins el 22 de març, a la sala polivalent (3a planta) de l’Espai Ermengol. L’entrada és lliure. A més, l’Espai Ermengol ha organitzat visites guiades, i gratuïtes, a la mateixa exposició que aniran a càrrec de l’historiador Pau Chica. Aquestes visites tindran lloc el divendres 31 de gener, a les 19 hores, el dissabte 22 de febrer, a les 12 del migdia; i el divendres 14 de març, a les 20 hores.





‘On són?’, fosses comunes, desapareguts i famílies

‘On són?’ Aquesta és la pregunta que es fan milers de persones respecte dels seus familiars morts durant la Guerra Civil espanyola. Assassinats a la rereguarda, afusellats per la dictadura franquista o, principalment, morts al front o en un hospital. De la majoria, mai no se n’ha conegut el lloc d’enterrament.

Aquesta mostra està pensada per a donar a conèixer a la ciutadania què està fent la Generalitat de Catalunya respecte a les fosses comunes i què ha fet amb anterioritat. S’hi destaquen també les exhumacions que va iniciar la Generalitat republicana durant la mateixa Guerra Civil. Així mateix, informa dels resultats d’aquestes actuacions i posa tres exemples de famílies que cerquen o han cercat i localitzat el seu familiar desaparegut durant la guerra.

Alhora, és un homenatge i un reconeixement a les persones que tenen familiars no localitzats. A l’exposició es pot veure com es fa la recerca d’un desaparegut, com s’exhuma una fossa comuna i què succeeix amb les restes que s’identifiquen i amb aquelles que no poden ser identificades. Consta de sis àmbits que tenen com a eix central les fosses comunes, els desapareguts i les famílies.

Aquesta exposició ha estat creada per la Direcció General de Memòria Democràtica del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya i ha estat comissariada per la historiadora i professora Queralt Solé Barjau.