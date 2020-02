Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

A l’hora de vestir-vos, podeu fer unes combinacions una mica desastroses; mireu de no fer invents i poseu-vos allò que ja sabeu que us queda bé, bàsicament per no donar massa la nota. D’altra banda, heu d’estar preparats per afrontar la feina d’una manera més seriosa i responsable, feina que tant pot ser al treball com a l’escola.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Seran dies de remogudes: algunes seran bones i us donaran oportunitats i seguretat en termes de bon rotllo amb els fills, si en teniu, i d’altres estaran relacionades amb el fet que us tallaran els plans i haureu de fer canvis d’última hora, sense cap mena de previsió. Si feu servir els vostres dots d’improvisació anireu més bé.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La vostra intuïció us portarà a ser més conscients del que passa al vostre voltant i això és una sort i una ajuda per poder estar molt millor del que esteu normalment; ara bé, també és una eina de doble fil amb la qual us podeu relaxar i caure en l’excés de confiança, i això farà que us equivoqueu i l’espifieu en algun tema important.



Cranc



al 21 de juliol

Els vostres pensaments es poden veure immersos en la falta de realitat, cosa que us pot fer sentir estranys. La cosa està en el fet que la imaginació del vostre cap estarà desbordada i no sabreu distingir entre la realitat i el que el cap us destaca. En dies així el millor és mirar de llegir i enfocar aquesta imaginació en la creativitat.



Lleó



al 21 d’agost

Els viatges de plaer us anirien molt bé; de fet, ja buscareu la manera de fer passos per poder estar còmodes i relaxats. Com més us forcin a fer coses, menys ganes en tindreu i més desitjareu deixar-ho tot i marxar. No us ho agafeu massa a la valenta; de tant en tant això ja passa i només cal descansar una mica més i respirar a fons.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Tindreu converses una mica estranyes i poc habituals, de temes una mica enrevessats. Tot i així, estareu a l’altura per mantenir la conversa i trobar la manera d’entendre de què us estan parlant. Si parem atenció i tenim ganes de voler saber, podem aprendre moltes coses i descobrir eines diferents.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

A la feina teniu facilitat d’entrar en conflicte i no saber com fer-ho per sortir de l’embolic. Cal que estigueu serens i penseu amb calma la situació abans de fer passos que no toquen. La calma i el raonament seran el més important al llarg d’aquests dies, si més no per poder controlar el tema i que no en sortiu perjudicats.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Cal que aneu amb compte amb el vostre comportament a la feina o a l’escola, segons sigui el cas. La vostra reacció sobtada i més aviat estant de mala lluna us pot fer tenir algun problema que no fa falta. Heu de mirar de no voler fer passar el vostre punt tant sí com no. També heu de treballar la tolerància i saber deixar temps als altres.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Podeu riure bastant amb la vostra qualitat de llenguatge, ja que aquests dies serà fàcil que se us emboliqui la llengua i acabeu dient allò que no toca en el pitjor moment. Haureu de mirar de ser més diplomàtics i, si convé, buscar altres maneres de comunicar-vos, tot i que podeu ser divertits i en algun moment això també està bé.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Els vostres nervis us poden trair, fent que us esvaloteu més del compte en alguna situació compromesa. És millor que no us vegeu embolicats en moments de massa protocol i deixeu que els altres facin el que convingui. De tant en tant va bé delegar feines. D’altra banda, heu de trencar la serietat i buscar la manera de riure més.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Tindreu acudits bons per explicar a la parella, si en teniu, és clar. De fet, les idees que us venen al cap poden ser entretingudes i divertides per compartir-les amb diferents persones. El més important és que tingueu en compte que val la pena fer passos per estar bé, tant vosaltres com els que us envolten. El que no podeu fer és descuidar la feina.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

La sensibilitat a flor de pell us farà estar una mica incòmodes i amb sensacions difícils de portar. Haureu de racionalitzar el que us passa i buscar explicacions normals a tot el que sentiu, perquè si us deixeu anar podeu acabar pensant coses que no són i veient coses que no hi ha. Mireu de ser al màxim de realistes.