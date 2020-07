Els artistes del país, protagonistes del nou cicle ON-CARRER amb 26 actuacions pels carrers del país

La Fundació ONCA presenta el nou cicle d’estiu anomenat ON-CARRER, sota el lema, “La música surt al carrer” que s’iniciarà el dilluns 13 de juliol i finalitzarà el 26 d’agost, pel qual es realitzaran fins a 26 actuacions pels carrers del país.

Segons Albert Gumí, comissari de la Fundació ONCA, “ON-CARRER obre les portes i les finestres de l’art durant l’estiu i vol ajudar a recuperar l’activitat cultural del nostre país i apropar l’art i la cultura a la nostra societat. Estem molt contents de la resposta rebuda per part els artistes del Principat i presentem un cicle format per 26 actuacions, que es realitzaran amb la complicitat dels comuns i els seus departaments de cultura i turisme. Agraïm sincerament la seva col·laboració en la selecció de dates, d’espais d’actuació, així com amb la logística de cada actuació”.

ON-CARRER és un cicle d’estiu on cada grup participant farà una actuació amb tres passis de 20 a 25 minuts. El cicle tindrà un caire “casual” evitant la concentració de públic i afavorint la “sorpresa” de trobar-se la música pels carrers. Durant set setmanes, el cicle es realitzarà d’una parròquia a una altra, seguint el següent recorregut: s’iniciarà la setmana del 13 de juliol a Sant Julià de Lòria. La setmana del 20 de juliol serà el torn d’Andorra la Vella. La Massana acollirà el cicle,, la setmana del 27 de juliol. A partir del 3 d’agost, el cicle es durà a terme a Encamp i al Pas de Casa, i la setmana del 10 d’agost es farà a Canillo. Escaldes-Engordany prendrà el relleu la setmana de 17 d’agost. El cicle finalitzarà el 26 d’agost a Ordino.

ON-CARRER, un cicle de marcat caràcter musical, compta també amb la participació d’altres disciplines com la dansa i el teatre. Està format per 26 actuacions en format acústic, amb gèneres musicals diferents, com la clàssica, el rock, el jazz, la bossa nova, la música electrònica, la cançó d’autor, el blues, el Klezmer, els boleros, el swing, les bandes sonores, la música tradicional o el flamenc. 44 artistes en són els protagonistes formant part de 6 solos, 13 duos i 7 formacions de trio o més components.