La baixista i cantant, Kathy Valentine, compleix 65 anys

Un 7 de gener de 1959, ara es compleixen els 65 anys, naixia Kathy Valentine, a Austin, Texas (Estats Units). Va ser la baixista del grup femení The Go-Go’s, sorgit el 1978, en plena new wave, a les quals es va unir el 1980 i amb què va compondre algunes cançons. Després de la dissolució de la banda, va formar els grups Cutest Killers, The Blue Bonnets i The Delphines.

Finalment, el 2005 es va animar a gravar en solitari un primer disc: “Light years”. De tant en tant s’incorpora a les reaparicions de les Go-Go’s, cada cop menys freqüents.

 

Font: EfeEme.com

