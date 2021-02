Els millors pentinats per a Instagram… i triomfa amb les teves publicacions!

Reconeguem-ho: cada vegada ens esforcem més perquè les nostres publicacions en xarxes socials siguin dignes de ‘like’. Com a autèntiques influencers, tenim en compte tots els detalls: el paisatge, la roba, la llum, el maquillatge… I, en aquesta composició, juga un paper molt important el pentinat, ja que pot ajudar-nos a posar el fermall d’or o, al contrari, arruïnar-la per complet. Pren nota dels trucs professionals amb els quals aconseguiràs lluir els millors pentinats per a Instagram.

Detalls que redirigeixen l’atenció

No disposar de temps per a dedicar-li al nostre cabell no ha de ser un impediment a l’hora de dissenyar el nostre look. N’hi ha prou amb recórrer a detalls que acaparin l’atenció. Ens ho explica Raquel Saiz, de Saló Blue en Torrelavega (Cantàbria): “Quan anem apurats de temps no és viable que puguem crear pentinats complicats, però és una cosa que podem corregir amb petits detalls que eclipsin i concentrin l’atenció allà on tu vulguis dirigir-la”. Per exemple, “ser original portant unes minitrenes o incorporant un complement, una joia li farà un gir a qualsevol cabellera apagada”. A més, si el teu problema és que no hi ha hagut temps de rentar-te els cabells, Raquel recomana “aplicar un xampú en sec que et permeti salvar-lo fins a la pròxima rentada. Guarda’l a casa per a aquests casos, ja que per a ruixar el teu cabell només necessitaràs uns segons.”

Mostra la teva pròpia personalitat

Felicitas Ordás, del saló Felicitas Hair a Mataró (Barcelona), assenyala que “una manera de cridar l’atenció és, justament, fer el que pocs fan”. I afegeix que, “les tendències són múltiples i mai avorrides. Explora, deixa’t inspirar i crea“, això sí, “des del coneixement del mateix estil”. Per a això, Felicites ens convida a canviar de look “segons el dia, com vagis vestida, a on aniràs… Diverteix-te fent-ho!”. I la veritat és que hi ha tot un món per explorar més enllà de les tan populars ones. “Fes minimonyos, deixa’t els cabells llisos, trena-te’l o canvia el color.

Hi ha mil i una opcions per a destacar, simplement atrevint-te a ser tu mateixa“. Precisament, gràcies a les xarxes socials tenim accés a tot un catàleg de pentinats que podem recrear a casa, amb paciència i utilitzant els productes adequats. Un exemple són els acabats d’efecte mullat, que últimament s’estan veient molt entre les famoses per a destacar les seves ‘baby hairs’ . Les coloracions fantasia que marxen amb les rentades també et brinden moltes i originals possibilitats.

Per bellezactiva.com