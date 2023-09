11.300 alumnes comencen el curs escolar 2023-2024

Alumnes entrant a l’escola en el primer dia de classe (SFGA)

Més d’11.300 alumnes comencen el curs escolar aquesta setmana. Aquest dilluns ho ha fet l’alumnat de maternal, primera ensenyança i el primer cicle de segona ensenyança a totes les escoles i centres educatius del país. També ha començat avui tot l’alumnat del Batxillerat i de la Formació Professional. Demà dimarts ho farà l’alumnat del segon cicle de segona ensenyança de l’Escola Andorrana.

Josep Anton Bardina, pel qui ha estat també el primer dia de curs al capdavant de la secretaria d’Estat d’Educació i Universitats aquesta legislatura, ha destacat que el sistema educatiu que compta amb més alumnes és l’andorrà, seguit del francès, l’espanyol i, finalment, el britànic. Les dades, que són aproximades i es confirmaran un cop es tanquin les inscripcions als centres durant aquest mes, segueixen la tendència dels darrers anys.

Una de les novetats d’aquest curs a l’Escola Andorrana és la posada en marxa d’un nou programa per a l’alumnat que no opti per l’ensenyament de la religió catòlica al centre educatiu, anomenat “créixer en valors”. Aquest s’impartirà per a afavorir el desenvolupament en valors cívics i democràtics de l’alumnat del sistema educatiu andorrà.

Aquest programa s’abordarà des de la perspectiva de la disciplina filosòfica de l’ètica, dels valors i de la història de la democràcia, i respon a la modificació de la Llei de modificació de la llei qualificada d’Educació i de la Llei d’Ordenament del sistema educatiu andorrà, aprovada durant la legislatura passada.

Durant aquest curs escolar es preveu també la creació del Pla integral general per al bon ús de les tecnologies en l’educació. També s’ha previst el desplegament d’accions per al foment de la coeducació i l’educació inclusiva per a trencar amb els estereotips de gènere, la violència i aconseguir la plena igualtat en relació amb al desplegament del Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència i el Pla d’Igualtat.

D’altra banda, el curs escolar també s’ha iniciat amb canvis a les direccions dels centres educatius del sistema educatiu andorrà i de la direcció del Departament de l’Escola Andorrana i Formació Andorrana. La nova directora del Departament, Olga Moreno, ha comentat que gairebé la majoria d’equips directius s’han renovat a causa dels edictes de consolidació de places que es van llençar el curs passat.

Bardina i Moreno han acompanyat l’alumnat i professorat en aquest primer dia del curs al centre educatiu de l’Escola Andorrana de maternal i primera ensenyança d’Andorra la Vella, ubicada a Santa Coloma.