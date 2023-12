El suc de taronja, una beguda plena de nutrients i vitamines

Dos gots de suc de taronja (Getty images)

El suc de taronja és una beguda que ofereix molts beneficis per a l’organisme gràcies al seu alt contingut de vitamines i altres nutrients. Aquests són alguns dels més destacats:

1. Alt contingut de vitamina C: Les taronges són riques en vitamina C, la qual és essencial per a un sistema immune saludable. La vitamina C ajuda a lluitar contra les infeccions i pot reduir la gravetat dels refredats i altres malalties.

2. Antioxidants: Les taronges també contenen altres antioxidants com els flavonoides, que ajuden a protegir les cèl·lules del cos contra els danys causats pels radicals lliures i reduir el risc de malalties cròniques com l’estrès oxidatiu.

3. Potassi: Aquest mineral és important per a la salut cardiovascular i la regulació de la pressió arterial. Les taronges contenen aquest mineral, en concret 181 mg, per cada 100 g de la fruita.

4. Fibra: Tot i que el suc no conté tanta fibra com la fruita sencera, encara en queda una mica. La fibra és crucial per a la digestió i pot ajudar a prevenir problemes com són els refredats.

5. Hidratació: El contingut d’aigua de les taronges és alt, fet que pot ajudar a mantenir-te hidratat.

6. Recupera la salut de la pell: La vitamina C i els antioxidants presents en les taronges poden ajudar a mantenir la pell saludable i lluir més radiant.

7. Reducció del risc de càlculs renals: La ingesta regular de suc de taronja pot reduir el risc de formació de càlculs renals, ja que pot augmentar la presència d’àcid cítric a l’orina i prevenir l’acumulació de minerals als ronyons.

Tot i aquests beneficis, s’ha de recordar que el suc de taronja comercial pot contenir additius com sucre afegit o altres ingredients que poden no ser tan saludables. Per tant, sempre que sigui possible, cal optar pel suc de taronja natural i fresc, ja que és la millor opció per a gaudir de tots aquests beneficis per a la salut.