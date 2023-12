El Nadal entre els humans

Roser Rodríguez Jerez

Tots els éssers humans hauríem de ser considerats iguals, sense distinció de nacionalitat, lloc de residència, sexe, raça, color de pell, religió, llengua o qualsevol altra condició com l’econòmica. No tots, en aquesta societat tenen targetes de crèdit ni comptes bancaris, no tots disposen de sous per a poder fer front a les despeses del mes i, a més, guardar alguna cosa com a reserva per a ocasions especials. No a tots els sobren els recursos per a fer-ho.

El Nadal, massa sovint, sembla que només existeixi per a consumir coses, menjars, regals… Però no, el Nadal hauria de tenir un altre sentit, que té a veure amb aquesta necessitat humana de reunir-se per a celebrar-lo, de sentir-nos units i poder festejar. És l’abraçada, el petó, l’afecte que es transforma en la gran descàrrega d’emocions que el món reprimeix contínuament perquè la vida és dura i cal estar sempre bé per a poder suportar les responsabilitats.

El Nadal és una oportunitat per a adonar-nos de si, en acabar l’any, hem crescut quant a humanitat.

La meva opinió és que el Nadal, és una de les oportunitats que hauríem de deixar aflorar pel que fa als veritables sentiments, que carreguem dins nostre i que és la possibilitat de donar i rebre l’afecte que ens mereixem per ser éssers humans.

Molts pobres pateixen per haver de viure en les condicions que els toca: Cases fetes amb restes de materials, coses velles i usades, finestres amb plàstics transparents com a vidre, portes trencades, trossos de mobles vells o fets amb fustes trobades a al carrer, matalassos vells amb olor a humitat. Són víctimes d’un sistema massa normalitzat a la nostra societat.

Moltes persones segueixen ignorant aquesta situació i es mostren tranquil·les a taula gaudint de l’abundància que els envolta durant les festes.

Als més necessitats els desitjo que no els manquin aliments i que hi hagi gent que els puguin ajudar en la mesura que es pugui. Tants dies té el proper any 2024 com oportunitats per a complir els nostres objectius.

Per això vull desitjar-vos, a tots, els que ens comuniquem pel WhatsApp, Facebook, missatges, Twitter, Instagram… un venturós any nou. I, també, als que fan possible que cada setmana es publiquin els meus articles a Fòrum.ad, i els que dediquen els 5 minuts per a llegir-los, així com a totes les persones que quedem per a prendre un cafè o simplement per a parlar.

Que l’alegria de les festes que encara resten per a celebrar-se us acompanyi cada dia de l’any 2024. Molta feina per a tots, salut, felicitat, pau, amor. Que esdevinguem molt més humans entre tots i que no hi hagi tanta enveja ni gelosia. No deixem de gaudir cada dia de les nostres família i amics, no només per les festes, sinó durant els 365 dies de l’any.

Us desitjo de tot cor, un feliç any 2024!