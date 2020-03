L’Ajuntament de la Seu d’Urgell farà arribar properament a totes les llars del municipi un fulletó informatiu on s’explica les diferents afectacions que comportarà el pas de la etapa reina de la 100 Volta Ciclista a Catalunya el pròxim 26 de març a la capital alturgellenca.

En aquest fulletó es mostra el recorregut exacte de la ronda catalana per la Seu d’Urgell (plànol i noms dels carrers afectats), l’horari de pas de la cursa ciclista, els aparcaments que s’habilitaran i la restricció de la circulació de vehicles.

Pel que fa al recorregut de la quarta etapa de la Volta a la nostra ciutat, el pilot entrarà procedent de Ripoll per l’avinguda de Guillem Graell (venint des de la N260), continuarà per l’avinguda de Garriga i Massó, baixarà per l’avinguda Pau Claris, carrer Sant Ot, passeig Joan Brudieu, Camí de la Palanca, carrer de Circumval·lació, carrer Iglesias Navarri, avinguda del Salòria i sortirà de la ciutat per l’avinguda del Valira, per seguir la cursa que finalitzarà a Port Ainé.

A l’avinguda del Salòria, davant el número 94, es disputarà un esprint especial.

L’horari de pas dels corredors de la Volta serà, segons els organitzadors, entre les 14:45 i les 15:01 hores. Aquestes previsions es poden veure afectades en funció del ritme de la cursa.

Respecte a l’aparcament de vehicles, quedarà prohibit l’estacionament en tots els carrers per on passarà la cursa a partir de les 10.00 hores del dijous 26 de març. Al respecte, s’habilitaran zones d’aparcament a l’Horta del Valira, al pàrquing de l’escola Albert Vives, al Mercadona i al pàrquing Dr. Peiró.

La Volta també comportarà el tall de circulació i els accessos als carrers per on passarà el pilot ciclista a partir de les 13:30 hores del mateix dia de l‘etapa. La restricció afectarà també a les sortides dels guals dels carrers implicats.



L’Ajuntament de la Seu recomana planificar els desplaçaments i fer-los a peu per reduir al màxim les afectacions de trànsit. D’altra banda, es garantirà l’accés i mobilitat dels vehicles d’emergència.

Tota la informació sobre el pas de la Volta Ciclista a Catalunya a la Seu d’Urgell es pot trobar al web del Servei d’Esports http://esports.laseu.cat i als telèfons de la Policia Local (973 350 426) i del Servei d’Esports (973 350 010).

Cal recordar que tothom que vulgui participar com a voluntari o voluntària en el control de la cursa, pot registrar-se al web del Servei d’Esports http://esports.laseu.cat