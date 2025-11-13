El sector TIC català duplica el seu valor afegit

El sector tecnològic català va tancar el 2024 generant un valor afegit brut (VAB) de 9.955 milions d’euros, el doble que fa una dècada, segons el Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2025, elaborat pel Cercle Tecnològic amb el suport de la Generalitat de Catalunya -mitjançant la Secretaria de Polítiques Digitals- i l’Ajuntament de Barcelona. La taxa de creixement mitjana anual del sector en el període analitzat (2008 -2024), ha estat del 4,6%, molt per sobre de l’evolució registrada pel conjunt de l’economia catalana, d’un 1% anual. Aquesta tendència consolida la rellevància de la indústria tecnològica dins del teixit econòmic de Catalunya.
Tot i aquest creixement sostingut, el sector tecnològic va tancar l’últim trimestre de 2024 amb 1.811 vacants sense cobrir, una xifra que posa en relleu un dels principals reptes per al seu desenvolupament: la manca de talent. El 80,1% de les empreses enquestades al Baròmetre del sector tecnològic 2025 ho corroboren, i un 33% d’elles considera que aquesta és especialment intensa i representa un motiu de preocupació. Entre els perfils més reclamats, les companyies manifesten la necessitat de contractar especialistes en intel·ligència artificial (52,7%), ciberseguretat (39,7%) i computació al núvol.
Aquest dèficit també es veu reflectit al sistema formatiu i tant l’oferta com la demanda de places als graus universitaris vinculats a l’àmbit tecnològic han experimentat una lleugera davallada respecte a l’any anterior: el 2024 s’oferien 3.173 places davant les 3.564 sol·licituds.
Així, tot i l’excés de demanda per a accedir als graus TIC, el sector continua tenint dificultats per a cobrir totes les posicions vacants. Unes dades que ratifiquen el desequilibri estructural entre el sistema formatiu i les necessitats reals del mercat laboral del sector tecnològic.
Les TIC com a motor econòmic
El sector TIC ha guanyat protagonisme en els darrers anys. Entre 2008 i 2022, l’últim any que permet fer la comparativa, ha passat de representar un 18% del VAB estatal del sector a un 21%, tot i que el pes de l’economia catalana en el conjunt del VAB estatal s’ha mantingut estable.
L’impacte total del sector TIC en l’economia és equivalent al 6,3% (14.860 M€) del VAB català. L’impacte directe del sector és de 9.507 M€ (4,0% VAB), però la importància del sector TIC va més enllà dels seus límits sectorials, generant benefici a la resta del teixit empresarial i social del territori. A través dels efectes indirectes i induïts, el sector TIC genera un impacte indirecte de 3.163 M€ (1,4% VAB) i 2.191 M€ (0,9% VAB) d’impacte induït. Així doncs, per cada 100 € de VAB directes es generen 56,3 € de VAB addicionals. De la mateixa manera, per cada 100 llocs de treball directes dins de la indústria tecnològica catalana, es creen 48 llocs de treball en la resta de l’economia.
A escala europea, l’any 2022 el pes del sector TIC sobre el VAB total situava Catalunya per sobre de països com Àustria (3,83%), Dinamarca (3,81%), Itàlia (3,21%) o Grècia (3,04%). Catalunya se situa només a 0,4 punts per sota de la mitjana europea sense Irlanda (4,42%).
L’any 2024, el pes del sector TIC català sobre el PIB, en termes de facturació, ha estat del 8,5%, assolint els 27.031 milions d’euros. El volum de negoci de les empreses del sector tecnològic ha augmentat en un 5,04% el darrer any.
Segons les dades de l’enquesta del Baròmetre 2025, tres de cada quatre empreses del sector confirmen que han augmentat la seva facturació entre 2023 i 2024. En concret, un 76% de les companyies van augmentar la seva facturació, mentre que només un 6,8% la van reduir.
Pel que fa a la previsió de facturació per al 2025, la majoria de les empreses de la indústria tecnològica preveuen continuar l’augment. El 77,8% de les companyies preveuen créixer i un 6,1% anticipen una reducció.
La intel·ligència artificial i el machine learning (49%), les solucions de ciberseguretat (43,8%), i el Big Data i l’anàlisi de dades (42,4%) són les tendències tecnològiques que ja generen ingressos per a les empreses TIC. A més, el 76,6% de les companyies assenyalen la intel·ligència artificial com la tecnologia amb més potencial d’impacte futur, seguida per la ciberseguretat (45,3%).
Un consens que reforça que aquestes tecnologies, a més de ser fonts d’ingressos actuals, es perfilen també com a palanques clau per al creixement i la competitivitat del sector en els pròxims anys. Un escenari de creixement, però, que torna a posar sobre la taula la necessitat de disposar del talent necessari per a sostenir-lo.
Aquesta vitalitat també s’ha replicat en el nombre d’empreses, que ha augmentat un 3,76% respecte al 2023, fins a arribar les 16.020 companyies TIC l’any 2024. En perspectiva, el creixement mitjà anual de les empreses tecnològiques és del 3%, de manera que l’últim any, s’ha crescut per sobre de la mitjana.
Des de 2008, el nombre de companyies ha crescut un 72%. Un increment que contrasta amb el registrat al conjunt del teixit productiu català, que ho ha fet només en un 2%. Es constata, per tant, una clara dicotomia entre l’evolució del sector TIC i la resta de sectors.
L’ocupació TIC, per sobre de la mitjana europea
El nombre de treballadors del sector TIC ha arribat als 168.300 professionals el primer trimestre de 2025, un 24,5% més que el 2023. La força laboral del sector TIC representa el 3,7% dels ocupats a Catalunya, una xifra que supera la mitjana europea, que és del 3,5%.
La taxa mitjana anual de creixement de l’ocupació per al sector TIC entre 2008 i 2024 ha estat del 3,6%, molt superior a la del conjunt de l’economia, que ha estat del 0,1%. Un argument que manifesta l’atractiu laboral de la indústria tecnològica, així com la seva capacitat de generar llocs de treball de qualitat.
En aquest context, segons les dades recollides a través de l’enquesta del Baròmetre 2025, un 61,6% de les empreses del sector preveuen que es mantindrà la tendència de creixement durant el 2025.
Metodologia d’estudi
La nova edició del Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya ha actualitzat la metodologia d’anàlisi del sector TIC amb l’objectiu d’alinear aquest estudi amb els estàndards internacionals marcats per l’Organització per la Cooperació del Desenvolupament Econòmic (OCDE). En aquest sentit, la definició oficial del sector TIC incorpora tant sectors de la branca industrial com de la branca de serveis. Una redefinició, doncs, que comporta una major coherència metodològica amb les principals fonts de dades internacionals.
Enguany el Baròmetre ha comptat amb la participació de 1.007 empreses enquestades. En aquesta edició s’ha afegit el VAB com a nou indicador per a l’anàlisi econòmica del sector. Una aproximació que permet mesurar amb precisió la riquesa real generada pel sector TIC.
En conjunt, aquests ajustos metodològics responen a la voluntat de millorar la precisió analítica i la comparabilitat internacional de l’estudi. Tanmateix, cal tenir en compte que aquestes millores han provocat alguns trencaments parcials amb sèries històriques anteriors, fet que pot limitar la comparabilitat amb edicions precedents de l’informe. La incorporació del VAB i la nova definició del sector TIC reforcen la robustesa de les anàlisis i permeten situar millor Catalunya en el context global del sector digital.
Per Tecnonews