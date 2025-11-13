Ho sabies? L’origen i el significat del pal tricolor de les barberies

Quan pensem en una barberia clàssica, gairebé sempre ens ve al cap la imatge d’un cilindre vertical amb franges en espiral de color vermell, blanc-i-blau girant a l’entrada. Aquest element tan característic, conegut com a pal de barber o barber pole, té una història curiosa i plena de simbolisme. A l’edat mitjana, els barbers no només tallaven cabells o afaitaven barbes. També feien tasques que avui associem amb la medicina: treure queixals, practicar petites cirurgies i, sobretot, fer sagnies (extreure sang per suposats beneficis mèdics).
Durant aquests procediments, els pacients sovint agafaven un pal perquè les venes del braç quedessin més marcades. Després, les benes tacades de sang es penjaven a l’exterior de la barberia perquè s’assequessin, i amb el vent onejaven al voltant del pal. Amb el temps, aquesta imatge es va convertir en símbol professional.
El significat dels colors
- Vermell: representa la sang de les sagnies.
- Blanc: simbolitza les benes utilitzades en les cures.
- Blau: té interpretacions diverses. En molts països s’associa amb les venes; als Estats Units, es creu que també es va afegir per influència de la bandera nord-americana.
Així, la combinació de colors resumeix la funció original dels barbers com a barbers-cirurgians. Amb el pas dels segles, la medicina i la cirurgia es van separar de l’ofici de barber, i aquests professionals es van centrar només en l’estètica. Malgrat això, el pal tricolor es va mantenir com a símbol d’identitat i tradició. Avui, encara que la seva funció mèdica ha desaparegut, continua essent un reclam visual universal que indica “aquí hi ha una barberia”. Avui dia, el pal tricolor no només és patrimoni europeu o americà: s’ha estès arreu del món. La seva forma cilíndrica i les franges en moviment transmeten dinamisme i atrauen la mirada, convertint-lo en un dels símbols comercials més reconeixibles de la història.