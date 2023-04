El sector del comerç i les empreses sostenibles centraran les jornades de la innovació INNTEC 2023

Imatge de la presentació de les jornades de la innovació INNTEC 2023 (INNTEC)

En la seva setena edició, les Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies INNTEC tractaran sobre la innovació en el comerç ‘phygital’ i sobre la sostenibilitat com a eix de la competitivitat empresarial. La primera jornada versarà sobre les innovacions que poden portar a terme els comerciants d’Andorra per a fer que els seus negocis siguin més rendibles i com es pot des del Principat donar una experiència “wow” als consumidors.

Maria Segarra, CEO d’Intueri Consulting donarà el tret de sortida de l’esdeveniment analitzant la situació actual i les tendències del sector retail. Paco Álvarez Cano, CEO d’Startify i Global Pride Chain, donarà a conèixer MariCoin, la primera criptomoneda creada per i per al col·lectiu LGTBIQ+, mentre que Albert Prat, cofundador d’EMEI Group, explicarà el seu cas d’èxit en comerç electrònic.

La primera taula rodona tractarà d’establir que el comerç al detall ha d’acoblar el millor de la botiga física amb el millor de la botiga en línia, mentre que la segona se centrarà a explicar com es pot utilitzar la tecnologia per a millorar l’experiència global del client. S’exposaran pràctiques més satisfactòries en el pagament, estratègies de fidelització (descomptes, redempció de beneficis, etc.) o el coneixement de la

informació del client i dels seus hàbits de compra en temps real.

La segona jornada girarà al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que constitueixen un instrument d’innovació i creativitat per a implementar solucions des de les empreses, enfortint el seu model de negoci. Empreses innovadores que estan buscant la manera de ser més sostenibles i responsables amb la societat exposaran noves formes de competir i de guanyar-se la

fidelitat dels clients mitjançant noves maneres de fer i de deixar empremta.

Albert Moles explicarà com la innovació i la sostenibilitat són els pilars de FEDA. David Igual, cofundador i COO Pensium, donarà a conèixer aquesta solució per a persones grans en situació de dependència. Vanessa Arroyo, coordinadora de l’Agència d’Innovació, i Aurora Crespo, project mananger d’Andorra Recerca + Innovació, parlaran d’innovació transformativa en ecosistemes d’innovació oberta, i Hind Jamiloun, directora general de Dalle Consulting, aprofundirà en reptes urgents per a estats i empreses com són la sobirania alimentària i l’energètica.

Les empreses tenen un paper de gran rellevància a l’hora de minimitzar els efectes negatius i maximitzar els positius sobre les persones i el planeta, i a la primera taula rodona del dia diferents empreses d’Andorra i de fora debatran sobre la descarbonització, les energies renovables i l’hidrogen verd, la mobilitat elèctrica, la ciberseguretat energètica, l’energia dins de les smart cities o la gestió de residus.

A la segona, debatran empreses i organitzacions que estan impulsant dins de les seves estructures polítiques o accions de desenvolupament sostenible. Es parlarà d’economia circular, de polítiques d’igualtat, de treball digne i creixement econòmic, indústria, innovació i infraestructures, producció i consum responsable, lideratge ètic i molt més.

L’INNTEC 2023 comptarà amb 21 conferenciants que intervindran en 7 ponències i 4 taules rodones. Durant les jornades es lliurarà també l’ACTINN Awards 2022, que ha recaigut en Accessible Universal Travel, la primera consultoria en disseny universal d’Andorra i un motor de reserves d’activitats i serveis inclusius i accessibles.

Les jornades se celebraran el dimecres 3 de maig i el dijous 4 de juny al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Les inscripcions són gratuïtes i ja estan obertes a inntec.ad.

ACTINN, Andorra Clúster de la Tecnologia i la Innovació, és una associació plurisectorial privada sense ànim de lucre que té com a objectius millorar la competitivitat de les empreses del país i implantar i desenvolupar les noves tecnologies i la innovació en diferents àrees de negoci.