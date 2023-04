La XXII Jornada de les ciències se centra en els avenços científics i els reptes ètics que es plantegen

Obertura de la XXII Jornada de les ciències (SFGA)

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha inaugurat aquest dimecres al matí la XXII Jornada de les ciències que enguany s’han centrat a debatre sobre les descobertes de la humanitat, seguint així la mateixa temàtica que es va iniciar l’any passat. La jornada pretén que alumnes i professors reflexionin, plegats, a l’entorn d’una qüestió d’actualitat.

Professors de les diverses assignatures científiques de batxillerat participen en l’organització de la Jornada, que pretén, d’una banda, dinamitzar les assignatures de biologia, matemàtiques, i física i química i, d’altra banda, permetre a professors dels tres sistemes educatius de treballar plegats i de compartir experiències educatives. En aquesta vint-i-dosena jornada hi prenen part 155 alumnes i 12 professors de l’Escola Andorrana de batxillerat, el Colegio Español María Moliner, el Lycée Comte de Foix i el Col·legi Sant Ermengol.

El conferenciant escollit per a aquesta nova edició ha estat Salvador Macip. És catedràtic de medicina molecular al Departament de Biologia Molecular i Cel·lular de la Universitat de Leicester i director als Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya. Es va llicenciar en medicina a la Universitat de Barcelona, on també es va doctorar en fisiopatologia i fisiologia humana el 1998.

Després va iniciar una estada postdoctoral al Ruttenberg Cancer Center de l’Hospital Mount Sinai de Nova York, on va ser instructor del Departament de Ciències Oncològiques. Des del 2008 dirigeix el Laboratori de Mecanismes del Càncer i l’Envelliment, i la seva recerca ha contribuït a trobar nous tractaments per a la leucèmia i noves eines per a entendre i modificar l’envelliment. Ha publicat més de quaranta llibres, una dotzena d’ells de divulgació científica, i col·labora regularment en diversos mitjans.

En la conferència ‘El futur dels humans’, que ha obert la jornada abans de la celebració dels tallers, Macip ha explicat als alumnes els diferents avenços que s’han viscut durant aquest segle a nivell científic i quines poden ser les conseqüències o problemes ètics que es poden plantejar a partir d’ara. “A partir del moment que vam poder llegir la informació genètica que contenen les nostres cèl·lules, es van obrir un munt de noves possibilitats, la més extrema de les quals és modificar els humans del futur”, ha exposat l’investigador.

En la conferència prevista per a aquesta tarda, ‘Es pot curar el càncer?’, Macip explicarà els avenços científics relacionats amb el càncer i tots els reptes que queden per assolir.