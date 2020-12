El PS demana què ha portat al Govern a rescindir els lloguers dels terrenys de Casa Rossell

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol saber què és el que hauria comunicat el Govern als pocs ramaders que tenien llogades parcel·les de Casa Rossell quan els hi van rescindir els contractes. La formació coneixia el passat 21 d’octubre que el Govern hauria comunicat als ramaders que tenien llogades tres parcel·les de casa Rossell per a aprofitaments agrícoles -a la Cortinada i a Ordino-, que els rescindia els contractes per poder disposar dels espais.

Amb l’objectiu d’obtenir més informació al voltant dels terrenys i dels projectes associats, la consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha tramitat una bateria de preguntes orals a Govern, i que complementen la informació que ja va demanar la consellera de Movem Ordino al Comú, Sandra Tudó.

En primer lloc, la consellera general, Susanna Vela, vol saber quin és el nombre de parcel·les conformen la propietat del Govern i que va obtenir via herència de la Casa Rossell d’Ordino, quin és el nombre de parcel·les que estan llogades i quin és el termini de durada dels contractes.

En segon lloc i pel que fa a les previsions del Govern respecte als terrenys, Vela demana si s’està treballant sobre alguna idea o pla sobre un nou ús per algunes d’aquestes parcel·les i terrenys. En aquest sentit, Vela demana si des de Govern es valora destinar aquests terrenys per construir i ubicar habitatges d’ús social, un centre assistencial per a gent gran o laboratoris farmacèutics o similars.

Finalment, des del PS volen conèixer quin és el calendari i les previsions amb les quals treballa el Govern, i afegeixen que estaria bé saber quina qualificació tenen i què permetria canviar les activitats que es poden dur a terme”.