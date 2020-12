Joan Vinyes-Jordi Mecader de Suzuki Swift R4lly seran a la “festa final” de Madrid

El Campionat de l’Espanya de ral·lis d’asfalt (CERA) acabarà dissabte que ve (dia 12) amb la disputa de l’XI Ral·li Comunitat de Madrid (CM)-RACE, última prova del calendari 2020. La classificació del ral·li no tindrà repercussió en les classificacions del CERA, no obstant això la participació és obligatòria per als equips que vulguin mantenir la seva posició en les esmentades classificacions. Així doncs, Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly) disputaran una prova que els permetrà confirmar la seva posició en el top10, en les classificacions de pilots i copilots respectivament, a més de la tercera posició de Suzuki en la classificació de marques.

Per al pilot de Suzuki Motorsport, el format nou de la prova pot ser un revulsiu. Aquest era el comentari de Vinyes: “És evident, la prova de final de temporada a Madrid és tota una tradició i és important mantenir-la encara que, les dificultats que tenien els organitzadors per a configurar el recorregut, ha provocat que el desenllaç del ral·li tingui un caràcter més festiu. De tota manera, que ningú ho dubti que, quan ens situem al volant del Swift, l’aspecte competitiu estarà com sempre, a tope.”

Quatre especials diferents en el Circuit del Jarama

Les instal·lacions del circuit del Jarama seran, com de costum, el centre neuràlgic del ral·li. En aquesta ocasió, per primera vegada, la pista de l’esmentat recinte serà l’únic escenari, en diferents versions, que hauran de superar els equips participants.

En cada especial es donaran 5 voltes al traçat, és a dir 19,49 km, de velocitat en cadascuna de les especials a disputar. Així doncs, el recorregut total del ral·li serà de 81,88 km, dels quals el 94% (76,88 km) seran cronometrats. Queda clar que els enllaços, en aquesta ocasió, seran mínims.

Els organitzadors han configurat quatre cronometrades. En la TC1 (a partir 0.00 hores), els participants rodaran sempre sobre asfalt en sentit invers a l’habitual. A partir de les 12.00 hores es disputarà la TC2, en aquesta ocasió els vehicles continuaran rodant en sentit invers a l’habitual, però el traçat serà mixt (asfalt i terra), amb variacions segons la volta que es disputi. Aquestes variacions seran: en les voltes (2 i 4) es passarà per la zona de terra, mentre que en la resta (1,3 i 5) serà tot asfalt.

El sentit normal de la pista del Jarama es recuperarà en la TC3 (a partir de les 14.15 hores). Tota l’especial sobre asfalt. Es tancarà el recorregut del Ral·li CAM-RACE 2021 amb la disputa de la TC4 (a partir de les 15.15 hores). Es correrà en sentit normal i amb un traçat idèntic i amb els mateixos canvis per volta, de la segona especial.

Un circuit conegut

Per a Vinyes el recorregut és ben conegut, encara que una cosa són les mecàniques de circuits i un altre ben diferent les de ral·lis. Així ho comentava: “No hi ha dubte que no tenen res a veure, encara que haver competit tantes vegades en un escenari sempre ajuda. Caldrà fer especial atenció als trams de terra que possiblement seran estrets i entre tanques, i a les habituals xicanes artificials. El divendres veurem que ens han preparat per a aquesta edició del ral·li de Madrid. Sigui el que sigui, estic segur que ens divertirem molt”.

Mig centenar d’equips han formalitzat la seva inscripció, entre els quals es troba l’equip Suzuki Motorsport, aquesta vegada amb tres vehicles en la llista d’inscrits.

Vinyes-Mercader estaran el divendres (dia 11) en el circuit de San Sebastian de los Reyes, a les 14.00 hores per a iniciar els reconeixements de les especials descrites. Els equips podran reconèixer les cronometrades durant quatre hores, és a dir fins a les 18.00 hores del mateix divendres.

L’XI Ral·li CAM-RACE, té previst el seu inici a les 9.45 hores del dissabte (dia 12). Una vegada completat el recorregut, els organitzadors tenen prevista l’arribada del primer vehicle al parc tancat final a les 16.35 hores.