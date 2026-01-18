El programa Esport Blanc Escolar inicia la 13a edició amb la participació de prop de 2.700 alumnes del Pirineu

El programa Esport Blanc Escolar (EBE) ha arrencat la seva 13a edició amb l’objectiu de continuar acostant els esports d’hivern i els seus valors a l’alumnat de Primària de tot el Pirineu català. El Govern català enceta, així, un nou curs de la iniciativa, gràcies a la qual 2.636 nois i noies de 3r i 4t de Primària de 64 centres públics i concertats podran practicar esquí alpí, esquí de fons i surf de neu en estacions de muntanya gironines i lleidatanes.
Des que alumnat del Consell Esportiu del Pallars Sobirà van estrenar les primeres sessions a Tavascan a mitjans de desembre, aquests últims dies tots els centres educatius han anat sumant més joves esquiadors i surfistes a les estacions catalanes. Els últims a fer-ho seran els de la Val d’Aran, que portaran els primers esportistes a Baqueira Beret el proper dimarts, 20 de gener.
L’Esport Blanc Escolar, impulsat conjuntament pel Departament d’Esports i el Departament d’Educació i Formació Professional des de fa 13 anys consecutius, s’allargarà fins a finals de març, un cop s’hagin celebrat les jornades de Graduació de Neu, que serveixen com a cloenda de l’activitat per a l’alumnat de quart de primària que finalitza la participació al programa.
Al llarg de tots aquests anys, comptant el curs actual, uns 12.000 nens i nenes del Pirineu hauran pogut iniciar-se en els esports d’hivern i practicar activitat física en contacte amb la natura.
En el conjunt del Pirineu català, el programa beneficiarà enguany 2.636 alumnes de 3r i 4t de primària de 64 centres educatius de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Val d’Aran. Per demarcacions, l’Alt Pirineu i l’Aran aporta 875 alumnes, mentre que la Catalunya Central en té 1.034 i Girona, 727.
PARTICIPACIÓ EBE CURS 2025-2026
|Comarca
|Alumnes
|Escoles
|Alt Urgell
|324
|7
|Alta Ribagorça
|70
|2
|Berguedà
|711
|19
|Cerdanya
|331
|9
|Pallars Jussà
|198
|4
|Pallars Sobirà
|105
|3
|Ripollès
|396
|10
|Solsonès
|323
|6
|Val d’Aran
|178
|4
|Total general
|2.636
|64
Emmarcat en el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya, el programa Esport Blanc Escolar té l’objectiu d’impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern en la població infantil de 3r i 4t de primària, fent una atenció especial a les comarques pirinenques. L’altra finalitat és educar mitjançant l’esport a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat del personal docent dels centres educatius i dels tècnics d’esport.
Per al Departament d’Esports, la continuïtat de l’EBE respon, dins l’eix estratègic Esport 360, a l’objectiu d’impulsar l’esport i l’activitat física a totes les edats, amb una perspectiva inclusiva, fent èmfasi en l’educació i la salut. Alhora, s’afavoreix una activitat constant en els diferents espais i entorns aptes per a la pràctica esportiva, en aquest cas, les estacions d’esquí pirinenques. L’EBE és un dels programes d’èxit del Govern de promoció de l’esport escolar, un àmbit clau en l’engranatge del sistema esportiu català.
El Departament d’Educació i Formació Professional considera un valor que aquesta activitat s’abordi de manera transversal amb altres àmbits del currículum, i incorpori aspectes de coneixement del medi, de llengua i de valors. Des del curs passat, s’ha implantat la formació “Esport Blanc Escolar, una oportunitat per a treballar de forma global” per tal de donar més eines a les persones docents dels centres adherits al programa perquè l’Esport Blanc Escolar sigui l’eix al voltant del qual es vertebrin aprenentatges globalitzats i en context per a promoure aprenentatges significatius i vivencials per a tot l’alumnat participant.
Un projecte integrat al programa d’educació física
L’EBE, que va néixer el curs 2013-14 com a prova pilot amb 142 alumnes de 3r de primària, està integrat al programa d’educació física, es realitza en horari lectiu i consta d’entre 6 i 8 sessions, que es duen a terme durant el segon trimestre del curs escolar, tant a 3r com a 4t de primària. Les sessions es divideixen en 2 d’esquí de fons, 2 o 3 d’esquí alpí i 2 o 3 de surf de neu en cadascun dels dos cursos escolars.
Durant el mes de març, es tornarà a organitzar la jornada final de Graduació de Neu en diferents seus, una activitat que consistirà en trobades festives entre les escoles del programa EBE per a graduar l’alumnat de 4t de primària que hi hagi participat, en la qual es treballen totes les activitats del mateix amb un caire lúdic-competitiu.
Per a fer realitat el programa, el Govern de la Generalitat compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, els Consells Esportius del Pirineu, les estacions d’esquí (Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya, Mancomunitat d’Esquí Nòrdic, i estacions de Boí i de Port del Comte), la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), els Consells Comarcals, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, i el Conselh Generau d’Aran.
L’èxit del programa Esport Blanc Escolar ha comportat que hagi estat premiat en diverses ocasions amb els Snowkidz Award, atorgats cada dos anys per la Federació Internacional d’Esquí (FIS).