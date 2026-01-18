Encamp reparteix més de 2.500 racions d’Escudella

La plaça de Sant Miquel d’Encamp ha acollit, un any més, una jornada d’èxit participatiu amb l’escudella de Sant Antoni i els Encants. Des de les 3 de la matinada es comença a viure l’elaboració de l’escudella amb l’encesa de les fogaines, per a mantenir ben viva aquesta celebració declarada Festa d’interès cultural, patrimoni immaterial d’Andorra, des de l’any 2010.
L’escudella d’Encamp és una de les tradicions més longeves de la parròquia i l’única que s’ha celebrat ininterrompudament al llarg dels anys. Aquest 2026 s’han tornat a esgotar les existències, repartint les 2.500 racions d’escudella que, sense l’ajuda dels voluntaris, serien impossibles de dur a terme. Els tècnics comunals i els escudellaires porten la veu cantant, però sense els voluntaris no seria pas possible i, per això, el conseller comunal, Joan Sans, els ha volgut “agrair un any més la col·laboració dels més de 30 voluntaris”.
La jornada ha comptat també amb la presència de diferents autoritats encampadanes, el cònsol menor, Xavier Fernàndez i diversos consellers comunals, conjuntament amb el síndic general, Carles Ensenyat, els ministres, Ramon Lladós i Jordi Torres, i el conseller general, Pere Marsenyach, que han participat activament als Encants.
Els Encants han estrenat també parella de cantaires. Els encarregats de fer la subhasta han estat Trini Casadevall i Pere Marsenyach, que han sabut estirar unes bones dites als assistents, arribant a recaptar més de 1.900 euros que es destinaran a projectes socials de la mà de Càritas Encamp.
Joan Sans ha assenyalat que “s’han repartit més de 2.500 racions d’escudella”, també per a les persones celíaques, i ha reforçat que la idea de la venda de tiquets i el proveïment d’envasos individuals fets de material reciclat permet “organitzar molt millor el repartiment”.
Mossèn Àlex Vargas ha beneït l’escudella i totes les persones que la fan possible. El repartiment a tota la població i als visitants que s’han apropat fins a la plaça de Sant Miquel s’ha allargat fins a les tres de la tarda, ja que la climatologia ha permès, fins i tot, poder menjar en plena plaça. I no només han estat encampadans i visitants els que s’hi han apropat, sinó que fins i tot el Tamarro, mascota de l’FC Andorra, no s’ha volgut perdre l’acte i, Nino Marot, conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, li ha fet entrega d’un plat commemoratiu.
La Torre dels Moros, protagonista del plat commemoratiu de 2026
El plat commemoratiu de 2026 de l’escudella d’Encamp té com a protagonista l’emblemàtica Torre dels Moros, que forma part del conjunt monumental de les Bons.