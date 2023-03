El programa Engega 2023 permet donar resposta a les compres ja efectuades de vehicles elèctrics i eficients

Vehicle elèctric (ATV)

El Govern ha donat llum verda a l’obertura de la convocatòria per al programa Engega 2023, que desenvolupa el Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica, l’eficiència energètica i la seguretat del parc automobilístic. El pla d’enguany permet donar resposta a aquelles demandes i compres de vehicles elèctrics i eficients que es van fer durant l’any passat, i que van quedar en llista d’espera de rebre l’ajut, a falta de l’obertura del pressupost del 2023. Aquesta modalitat de subvenció es va habilitar amb la voluntat de facilitar la compra d’aquest tipus de vehicles i no frenar-la a causa de falta de pressupost.

D’aquesta manera, el finançament del programa Engega 2023 és d’un total de 740.000 euros per la comprar d’un vehicle nou de mobilitat elèctrica (elèctric pur o híbrid endollable), per desballestar un vehicle associat a aquesta compra, per desballestar un vehicle associat a la compra d’un vehicle nou energèticament eficient o per desballestar un vehicle no associat a la compra d’un vehicle nou.

La renovació del parc automobilístic nacional suposa un efecte positiu en matèria ambiental i una millora de l’estalvi energètic, així com una millora i un augment de la seguretat viària, en benefici de la seguretat individual i de la seguretat col·lectiva.

El programa d’enguany permet donar resposta a 166 demandes entrades l’any passat i que no havien pogut cobrir-se amb el Pla Engega 2022. El nombre més elevat ha estat 58 per a vehicles elèctrics purs, 45 per a híbrids endollables, 14 per a furgonetes i motocicletes elèctriques pures. Així mateix, un total de 49 ajudes s’han destinat al desballestament de vehicles, amb les diverses modalitats previstes al programa.

La consolidació del programa i l’interès de la ciutadania pel programa es demostren amb les dades registrades des del 2019, amb un total de 736 ajudes atorgades per a un pressupost total de 3.169.941,27 euros.

Amb la voluntat de seguir millorant el pla, i un cop esgotat pràcticament el pressupost d’enguany, el Ministeri té la voluntat de renovar les bases del programa de cara al 2024, amb l’objectiu de focalitzar i incrementar les ajudes per a aquells vehicles amb més ús. La voluntat és treballar aquest canvi de tendència del programa amb el mateix sector.