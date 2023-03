El PS d’Andorra la Vella dona un vot de confiança al nou equip comunal

El nou cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié, saludant els consellers socialdemòcrates (PS)

Els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella han votat favorablement als nous càrrecs i organització del Comú, fent així un vot de confiança als nous membres de l’equip comunal. Malgrat que “hi ha continuïtat i no hi ha un canvi”, els socialdemòcrates confien que hi hagi més transparència i “que el Comú sigui més obert”.

D’aquesta manera han explicat el seu vot favorable als nous càrrecs de cònsol major, cònsol menor, conseller major i consellera menor, així com l’organització de les noves comissions. Els socialdemòcrates esperen que “se’ns escolti i se’ns tingui en compte”, i que en aquest sentit sí que hi hagi un canvi al Comú, ha explicat la número 1 de PS+Independents, Dolors Carmona, insistint que es manté el mateix color polític a la corporació.