El professorat té la clau per despertar la consciència ambiental entre els més petits

Segons l’estudi d’opinió ‘Joves, educació i medi ambient’, realitzat per More Than Research per a Naturaliza, el projecte d’educació ambiental promogut per Ecoembes, 1 de cada 3 joves reconeix haver tingut un mestre que li ha deixat empremta en el respecte i cura de l’entorn, un aspecte de l’ensenyament que el 61% dels entrevistats considera com a primordial.

Les aules es converteixen així en els llocs idonis per divulgar la importància de l’entorn, tant a nivell teòric com pràctic, a través del contacte amb la natura, ajudant els nens a desenvolupar actituds i valors com la sensibilitat, l’empatia o el respecte pels ecosistemes i animals.

De fet, les sortides a camp i les visites a les granges escoles van ser les activitats que més van impactar als joves espanyols en la seva etapa escolar. És per això que s’ha de treballar per convertir els espais exteriors i l’aire lliure en aliats del procés educatiu, extrem que fomenta Naturaliza.

Per Ecoticias

Font: Sogama