Impulsen una iniciativa per a donar més visibilitat al talent català present a Andorra

La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra ha posat en marxa una iniciativa dirigida a donar més visibilitat al talent català present al Principat. Sota el títol de TenimTalent, la proposta començarà amb una acció per a valorar la tasca que fa la musicoterapeuta catalana, Laia Font, a la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Aquesta tindrà lloc el pròxim dijous, 13 de novembre, a les 19 hores, a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, amb entrada lliure.
Fa uns mesos, la Fundació ONCA, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i la musicoterapeuta cerdana, Laia Font, van posar en marxa una prova pilot consistent en aplicar la musicoteràpia a les persones que necessiten romandre ingressades per a controlar la simptomatologia de la seva patologia o perquè precisen de determinades cures, amb la finalitat de millorar el seu confort. L’objectiu era oferir un acompanyament, especialment emocional, durant l’etapa final de la vida.
Durant l’acte del pròxim 13 de novembre, Font, conjuntament amb les persones de la Fundació ONCA i del SAAS que participen de forma més directa en el projecte, explicaran com va sorgir la iniciativa, com està funcionant i quins resultats s’observen. L’acció, que durà per títol ‘Més enllà de la música: Musicoteràpia a la Unitat de Cures Pal·liatives’, també permetrà conèixer millor què és la musicoteràpia i diferenciar-la d’altres tècniques que també vinculen la música i la salut.
La delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives, ha destacat que “un dels objectius que tenen totes les delegacions de la Generalitat a l’exterior és difondre arreu el talent, el coneixement i les bones pràctiques existents a Catalunya en àmbits molt diversos. La iniciativa TenimTalent, doncs, enllaça amb aquesta finalitat”.