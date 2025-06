El Pla gastronòmic es posa en marxa amb la primera formació dedicada al màrqueting i la comunicació

A la dreta, el ministre Jordi Torres durant la seva intervenció (Andorra Turisme)

El Pla Gastronòmic d’Andorra ha iniciat, oficialment, el seu desplegament amb la celebració de la primera jornada formativa per al sector, dedicada al màrqueting i la comunicació gastronòmica. La sessió ha reunit una setantena de professionals vinculats a la gastronomia andorrana, com ara cuiners, empresaris, membres de sala i productors.

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat en el seu parlament inaugural que “avui donem el tret de sortida a una nova etapa de treball conjunt entre el sector públic i el privat. Ho fem de manera estratègica sota el concepte únic de gastronomia d’alta muntanya, que ens diferencia i posiciona com a país, i amb la col·laboració de Vocento Gastronomía”.

Al llarg de la jornada s’han abordat temàtiques essencials per al desenvolupament i la projecció del sector gastronòmic, amb ponències que han posat el focus en la transformació digital, la comunicació estratègica amb mitjans, la gestió de la reputació en línia, l’ús de les xarxes socials per a la visibilitat de restaurants i xefs, el posicionament en plataformes de reserves com The Fork i la construcció de marca personal.

Els continguts han estat impartits per figures de primer nivell com Benjamín Lana, director general de Vocento Gastronomía; Chema León, director de màrqueting de Makro; Lisa Abend, periodista col·laboradora de The New York Times i Time; Cristina Jolonch, periodista de La Vanguardia especialitzada en gastronomia i chair de 50Best Espanya i Portugal; Quique Dacosta, xef guardonat amb tres estrelles Michelin; Lola Montes, subdirectora general de Mateo&co; Andrea Fernández, directora de màrqueting de The Fork; i Aroa Sánchez, marketing trategist a BrandCrops.

El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha subratllat que “aquesta jornada no és un fet aïllat, sinó que s’emmarca dins un projecte ambiciós, el Pla Gastronòmic d’Andorra, que preveu un conjunt d’iniciatives transformadores per a impulsar el sector i posicionar el país en el mapa gastronòmic”. Així, la jornada ha estat el punt de partida del programa de formacions, que contempla properes accions com la celebració d’una segona formació dedicada específicament al món de la bodega i la sala”.

També destaquen l’organització del Campus Andorra Orígens —una trobada immersiva dirigida als professionals més compromesos amb la cuina andorrana—, i una agenda de presentacions internacionals a ciutats com Barcelona, Madrid i el sud de França, on es duran a terme àpats a quatre mans amb la participació de xefs andorrans i figures de projecció internacional.

El Pla Gastronòmic, que s’articula al voltant dels pilars del territori, el producte i les persones, neix amb la voluntat de posicionar Andorra com a destinació de referència en la cuina d’alta muntanya.