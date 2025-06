El termini de sol·licitud de les beques FEDA per a dones s’amplia fins el primer de setembre

Els càrrecs de l’UdA, FEDA i el Lycée (FEDA)

FEDA, la Universitat d’Andorra (UdA) i el Lycée Comte de Foix amplien el termini per a presentar les sol·licituds a les beques dirigides a dones que vulguin formar-se en l’àmbit de la informàtica i a les estudiants de formació professional amb especialitat elèctrica. El nou termini d’inscripció finalitzarà l’1 de setembre de 2025, oferint així, més temps a les candidates per a completar els tràmits d’inscripció als seus estudis.

Aquesta decisió s’adopta amb la intenció de facilitar l’accés a la convocatòria a aquelles estudiants que encara es troben immerses en els processos de preinscripció o pendents de confirmació de plaça a les universitats.

Les beques formen part d’una iniciativa conjunta que busca fomentar la presència femenina en sectors tradicionalment masculinitzats, com el tecnològic. Amb aquest projecte, les institucions volen trencar estereotips de gènere, crear referents femenins que, en un futur, puguin motivar altres nenes o noies i oferir oportunitats professionals per a les dones en aquests àmbits.





Beques per a dones informàtiques i especialistes elèctriques

Les beques, que estaran disponibles per al proper curs acadèmic estan adreçades a dones que cursin aquests estudis.

La beca per a dones informàtiques consistirà en una dotació econòmica que permetrà sufragar els costos de la matrícula universitària i aportarà també una mensualitat de 450 euros durant els mesos lectius per a l’estudiant becada. D’aquesta manera, es contribueix a que l’estudiant pugui dedicar-se plenament a la seva formació.

A més, la persona becada farà la seva estada formativa a FEDA i podrà ser contractada per l’entitat durant els mesos d’estiu com a eventual. Finalment, en acabar els estudis se li oferirà un contracte d’un any a FEDA, on podrà adquirir experiència professional.

La beca, destinada a dones que inicien els seus estudis, té una durada inicial d’un curs acadèmic, però amb la vocació de ser renovada durant el segon i tercer curs del bàtxelor sempre que s’assoleixin uns resultats acadèmics òptims.

Pel que fa a la beca per a estudiants de Formació Professional amb especialitat elèctrica, no està limitada a dones, sinó que s’hi poden acollir també estudiants del gènere masculí. En aquest cas, la beca preveu l’estada formativa i la contractació durant 6 a 12 mesos un cop finalitzats els estudis, i inclou una dotació econòmica de 200 euros mensuals durant el curs acadèmic, només en cas que la becada sigui una dona.

Aquesta segona beca té també l’objectiu d’atraure talent a FEDA en un sector de formació en el qual l’entitat té gran interès. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins a l’1 de setembre del 2025 a través del web: feda.ad/persones/beques.