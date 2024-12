El Parc Natural de l’Alt Pirineu presenta la ‘Guia de bones pràctiques per a la rehabilitació de construccions rurals aïllades’

Un paratge del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Govern.cat)

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha presentat aquesta setmana la Guia de bones pràctiques per a la rehabilitació de construccions rurals aïllades, un document clau per a garantir la conservació i recuperació d’aquestes edificacions típiques i per a promoure un desenvolupament sostenible en el territori. Moltes d’aquestes construccions rurals estan vinculades a l’activitat històrica agroramadera de muntanya, com les bordes, els cortals, les cabanes o les pletes, i també a l’activitat industrial rural, com les serradores i moles hidràuliques, i a l’àmbit eclesiàstic, com les ermites.

La memòria de creació del Parc diu que cal garantir la conservació i regular l’ús de les bordes i cabanes, que són les construccions més abundants dins del Parc. Els canvis d’usos es regulen urbanísticament per mitjà dels catàlegs de cases rurals dels plans d’ordenació urbanística municipal (POUM), i s’ha de vetllar perquè quan difereixin del seu ús original no suposin un perjudici per a la conservació de la resta de valors del Parc, com els ratpenats que hi troben refugi i els trets arquitectònics de la mateixa construcció. En el cas dels usos turístics que es puguin arribar a permetre, ja siguin com a “refugi”, allotjament rural o similar, o residencials, això no ha de comportar impactes ambientals en el medi en què es desenvolupen; a més, en l’àmbit energètic, han de ser com més autònoms millor i cal prioritzar les energies renovables.

A banda de servir com a orientació per a arquitectes, aparelladors, constructors i propietaris a l’hora de planificar rehabilitacions, aquesta eina també serà útil per a agilitar els processos d’avaluació i autorització de projectes, cosa que contribuirà al manteniment del patrimoni arquitectònic del territori. En aquelles construccions que conserven l’ús agroramader, per exemple, i que, per tant, poden accedir a línies de subvenció del Parc per a la rehabilitació, l’aplicació dels criteris que determina la guia facilitarà la feina tècnica a l’òrgan gestor del Parc en el moment de condicionar i valorar aquests ajuts.

El projecte l’ha impulsat i finançat el Parc Natural de l’Alt Pirineu, sota la coordinació i supervisió del seu director, Marc Garriga, i del director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Jordi Abella, i ha estat fruit de la col·laboració permanent entre els parcs naturals i els museus etnològics de Catalunya, un exemple innovador de treball transversal per a afrontar de manera conjunta els reptes de la sostenibilitat. Les autores de les tres parts que formen la guia són la tècnica de l’Ecomuseu Cristina Simó, l’arquitecta tècnica Sígrid Remacha i la tècnica del Parc Elisenda Montserrat. Totes tres són expertes en la matèria i han documentat i contrastat la informació publicada amb altres persones expertes dels àmbits de la cultura, l’arquitectura i el medi ambient.

La guia es distribuirà en format digital al web del Parc i es posaran exemplars en paper a disposició dels ajuntaments i centres d’informació local.