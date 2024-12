Verdú, fora a la primera mànega quan feia el millor primer parcial de tots

Joan Verdú no ha pogut completar la primera mànega (AndorraDifusió)

Males notícies per a l’esquiador del Principat, Joan Verdú, des d’Alta Badia. El corredor andorrà no ha acabat la primera mànega després de cometre una errada al tercer parcial que l’ha deixat fora. Aquesta era la tercera Copa del Món de la temporada per a Verdú que ha sortit a totes des d’un inici.

Joan Verdú ha completat el millor primer parcial de tots, però les condicions de la pista l’han penalitzat i després d’una petita errada en un interior ha perdut la traça. Un resultat que penalitza l’esquiador en la darrera cita mundial de 2024.