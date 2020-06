El nombre de positius de COVID-19 aïllats a l’àrea de la Seu d’Urgell es redueix fins a 5

El nombre d’infectats de COVID-19 aïllats a domicili a l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell és a data d’avui de només 5, després que aquest diumenge han rebut l’alta 3 persones més que han superat la malaltia i que se sumen a les 5 que van rebre l’alta divendres passat, quan encara hi havia 13 positius en seguiment.

Aquesta evolució positiva també ha permès que segueixi baixant el nombre total de persones aïllades a les seves respectives llars. Ara és de 46, de les quals 16 són sospites i 26 contactes sense símptomes. Això significa que aquest diumenge s’ha donat un total de 10 noves altes, incloent-hi les 3 dels positius que han superat el coronavirus, i que la darrera setmana n’hi ha hagut 40, tenint en compte que ara fa set dies el nombre de persones en seguiment era de 86. Des de l’inici de la pandèmia ja han rebut l’alta 404 veïns i veïnes que han passat la quarantena.

Des del Sant Hospital han felicitat la població per aquesta evolució positiva i l’han animat a seguir mantenint les mesures elementals de prevenció individual per evitar ser víctima d’un contagi i per no propagar la malaltia: ús de la mascareta en espais públics, distància mínima de 2 metres entre persones i rentat de mans freqüent.

Crida a la precaució davant la represa de la mobilitat

El president de l’FSH i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha recordat que no fa pas tant, “en el pitjor moment, a Catalunya hi va haver 1.529 ingressats a les UCI” i que “la xifra ha baixat progressivament i s’ha situat per sota de 100 (avui són 82), fet que no passava des del 14 de març, justament el dia que es va declarar l’estat d’alarma”. Per això, Fàbrega fa una crida a “no oblidar aquest dolor” i ha lamentat les imatges d’aglomeracions com les vistes aquest darrer cap de setmana a les platges de Barcelona.

Precisament, davant la recuperació de la mobilitat entre regions catalanes aquests dies, el batlle urgellenc remarca que “hem de ser molt responsables, tots plegats, o el risc de rebrot (i molt sever) és ben probable“, i hi afegeix que “ara hi ha lloc a les UCI, però ens interessa a tots que segueixin sense ocupar-se”.