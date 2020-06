El desallotjament del Punt de Trobada no es podrà fer fins passat l’estiu

El procés de desallotjament del Punt de Trobada s’allargarà, com a mínim, més enllà de l’estiu. La família Cachafeiro té temps per presentar una proposta fins al dia 23 i demanarà que es tingui en compte la complexitat de la liquidació d’estocs. Des del grup Pyrénées tenen la voluntat de facilitar el procés.

Desallotjar el Punt de Trobada, incloent-hi la liquidació dels estocs, no es podrà fer materialment fins passat l’estiu, segons fonts de la família Cachafeiro.

En la proposta que han de presentar a requeriment de la Batllia com a molt el dia 23 argumenten que el procés requereix diverses fases.

Primer liquidació dels estocs, que demana un temps prudencial i que en bona part dependrà de l’obertura de la frontera i l’arribada de turistes. Segon, liquidació de proveïdors i anul·lació de contractes de serveis. I finalment pagar els treballadors l’acomiadament pertinent.

En aquest sentit les mateixes fonts han deixat clar que durant tot el procés no hi haurà acomiadaments, ja que necessiten tota la plantilla per afrontar aquesta situació.

Des del grup Pyrénées han mostrat una total predisposició a donar les facilitats escaients tant als propietaris del centre comercial com dels terrenys.