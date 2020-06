Andorra Telecom cedeix la publicitat de la Liga Endesa a Andorra Turisme

Andorra Telecom cedirà els espais publicitaris digitals de la fase final de la Liga Endesa a Andorra Turisme. D’aquesta manera, la companyia de telecomunicacions s’afegeix a la iniciativa d’aconseguir el màxim d’impactes de promoció turística del país.

Carles Casadevall, portaveu de la companyia, explica que no van dubtar de que és la millor opció en aquests moments: “Vam veure la idea i no vam tenir cap dubte a seguir la seva iniciativa i cedir tota la publicitat digital a la promoció d’Andorra com a destinació turística. Ara més que mai toca jugar en equip i intentar maximitzar els impactes promocionals de país.”

Per la seva part, la directora de màrqueting i comunicació d’Andorra Turisme, Noemí Pedra, comenta que “per part d’Andorra turisme, volem agrair a Andorra Telecom que també se sumi a aquesta iniciativa, que entre tots ha d’ajudar a sumar minuts de presència d’Andorra en els suports dels que disposem: els propis d’Andorra Turisme com a patrocinadors i ara els d’Andorra Telecom. Entre tots, sumem per Andorra i aquesta és la bona línia”.

L’espai publicitari cedit per la companyia s’estima en un valor de 36.500€ i s’espera una gran audiència d’aquesta fase final com a conseqüència dels darrers mesos sense retransmissions esportives.