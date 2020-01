El MW Museu de l’Electricitat ha acollit durant el 2019 un total de 5.600 visitants, el que representa un 23% més que al 2018. Tal com expliquen des de FEDA, durant aquest any la majoria de visitants han estat escolars atrets per l’exposició ‘Ça chauffe pour la planète’ i també pels tallers de foment de la mobilitat elèctrica ‘Elèctrics!’, que s’han celebrat durant els mesos d’octubre i novembre.

A més dels visitants al museu, FEDA Cultura també ha rebut els visitants del Camí hidroelèctric d’Engolasters i ha acollit en els entorns d’Engolasters la biennal d’art L’andart, que ha atret un gran nombre de visitants. Així doncs, entre el MW Museu de l’Electricitat i el Camí hidroelèctric d’Engolasters s’han rebut un total de 6.700 visitants, el que representa un augment del 8,5% respecte a l’any passat.

Durant el 2019, el museu ha acollit l’exposició ‘Ça chauffe pour la planète’, de Cartooning For Peace amb la col·laboració de l’ambaixada de França a Andorra, amb una trentena de dibuixos de premsa com a crit d’alarma sobre les qüestions ecològiques com el canvi climàtic, les conseqüències de les catàstrofes naturals i l’interès de les energies renovables.

També s’han realitzat els tallers ‘Elèctrics!’ de FEDA, una activitat del programa d’educació viària. Tal com destaquen des de la parapública, amb aquests tallers més de 500 adolescents han pres consciència de la importància de tenir un nou model de mobilitat més sostenible.

Com és habitual, també s’han ofert visites a les entranyes de la central hidroelèctrica, i un programa específic de les Nits d’estiu als museus que ha comptat amb una visita nocturna teatralitzada i un ‘escape room’ infantil, entre molts altres. Com a novetat, aquest any també s’ha ofert una sessió de contes per a nens ‘contes reciclats’.

Al Camí hidroelèctric d’Engolasters s’ha pogut visitar les obres de la Biennal L’Andart19, on 40 artistes d’arreu del món han exposat les seves obres per les diferents instal·lacions que FEDA ha cedit per a l’ocasió.