La policia publica al Butlletí Oficial el llistat d’infractors per excés de velocitat dels darrer quatre mesos de l’any que no ha pogut localitzar.

Són 240 persones que van ser detectades pels radars situats a la xarxa viària i que en global deuen més de 7.300 euros en multes.

Les persones esmentades disposen d’un termini de 8 dies hàbils per anar a les dependències policials per tal de rebre la notificació de les sancions en persona. En cas de no fer-ho es considerarà que la notificació ha estat correctament efectuada.