El Ministeri de Cultura presenta un nou portal de referència dedicat a la cultura popular

L’Arxiu d’Etnografia del Departament de Patrimoni Cultural posa en marxa www.culturapopular.ad, un nou espai virtual dedicat a la documentació, la difusió i la posada en valor de la cultura popular d’Andorra. Aquesta iniciativa s’emmarca en les accions previstes per l’Estratègia de la Cultura 2030 i neix amb la voluntat d’apropar a la ciutadania a la riquesa de les expressions culturals immaterials del país.
“La cultura popular és el conjunt de coneixements, pràctiques, tradicions, celebracions i expressions artístiques que una comunitat transmet de generació en generació. És una part essencial de la identitat col·lectiva i un reflex de la manera com les persones s’han relacionat històricament amb el territori, l’entorn i la societat”, ha exposat durant la presentació als mitjans, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.
La nova plataforma recull i organitza diferents àmbits de la cultura popular, com l’art culinari, les tradicions ramaderes, els usos de les plantes, el patrimoni festiu, el teatre tradicional, el llegendari, les danses populars i tradicionals o el cançoner popular. Cada apartat ofereix una explicació dels seus continguts i de les diferents categories que l’integren, acompanyada de material gràfic que facilita la descoberta i la comprensió d’aquest patrimoni.
El portal també dedica un espai específic dedicat a les entitats i els col·lectius que contribueixen activament preservar, transmetre i revitalitzar aquestes manifestacions culturals. A través dels apartats, els usuaris poden conèixer la seva activitat i els àmbits en què participen, establint connexions entre els diferents continguts i afavorint una navegació transversal per tota la plataforma.
A més, culturapopular.ad incorpora un calendari anual que permet consultar les principals activitats, celebracions i manifestacions de cultura popular al llarg de l’any, oferint una visió global de la seva presència i vitalitat al país.
La iniciativa vol esdevenir un espai de referència, segons la directora del Departament de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, que reuneixi les diverses expressions de la cultura popular andorrana i que reconegui el paper fonamental de les persones, les entitats i els col·lectius que les mantenen vives. Per aquest motiu, la plataforma es concep com un projecte viu, participatiu i en constant construcció, que s’anirà ampliant i actualitzant progressivament amb noves aportacions i continguts.
De fet, el portal és fruit d’un treball col·laboratiu amb les associacions, agrupacions i actors vinculats als diferents àmbits de la cultura popular, que han tingut l’oportunitat de conèixer el projecte, compartir coneixement i contribuir-ne a la definició.
Per a acompanyar el llançament de la plataforma, també s’ha produït un audiovisual de promoció que ajudarà a donar a conèixer aquest nou espai virtual i a sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de preservar i transmetre la cultura popular.
A més, la ciutadania, les entitats i les persones interessades podran proposar noves aportacions i continguts a través del correu electrònic contacte_patrimoni@govern.ad, contribuint així a fer créixer aquest espai compartit de memòria, coneixement i identitat.